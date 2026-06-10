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"İran bedel ödemek zorunda kalacak"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya varmak konusunda "çok fazla zaman harcadığını" ve bu nedenle "bedelini ödemek zorunda kalacakları" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"İran bedel ödemek zorunda kalacak"

Trump, sosyal medya hesabından İran'la ilgili paylaşımda bulundu.

İran'ın ordusunun, donanmasının ve hava kuvvetlerinin "artık var olmadığını" belirten Trump, "Tümüyle yenilgiye uğradılar. İran'dan sadece laf var, eylem yok. Orta Doğu'nun zorbası öldü." yorumunu yaptı.

Trump, "Onlar için harika olacak bir anlaşmaya varmak için çok fazla zaman harcadılar, şimdiyse bedelini ödemek zorunda kalacaklar." ifadesini kullandı.

Trump ve ABD ordusu, ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak gece yarısından sonra İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

ABD ordusu sabah 05.00 sularında İran'a yönelik saldırıların tamamlandığını açıklamıştı.

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