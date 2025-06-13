İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan saldırılara ilişkin ilk açıklama

Pezeşkiyan, yaptığı açıklamada, İran’ın tepkisinin sadece meşru değil aynı zamanda güçlü ve kararlı olacağını vurgularken “Bugün, İran halkı her zamankinden daha fazla birlik, güven, dayanışma ve ulusal bütünlüğe ihtiyaç duymaktadır. İşgalci rejimin bu suikastına akılcı, güçlü ve sert bir yanıt verilecektir.” ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, konuşmasında “Varlığını işgal, saldırı ve çocuk katli üzerine inşa eden bu rejimin, dün gece gerçekleştirdiği saldırı, İran İslam Cumhuriyeti'nin yıllardır dile getirdiği bir hakikati, yani Siyonist rejimin yapısının özünde saldırganlık ve cinayet olduğunu, tüm dünyaya bir kez daha ispatladı. Elbette, İran milleti ve yöneticileri bu cinayet karşısında sessiz kalmayacak ve İran İslam Cumhuriyeti'nin meşru ve güçlü yanıtı, düşmanı yaptığı bu ahmakça girişimden dolayı pişman edecektir.” diye ekledi.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti: “İran İslam Cumhuriyeti, şimdiye kadar dünya ve bölge barışı için tüm imkanlarını seferber etmiş, uzun soluklu müzakerelere hazır olduğunu göstermiş ve bu çabalarıyla barışçıl yaklaşımını ispatlamıştır. Ancak ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırı karşısında da meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve kesin bir şekilde karşılık verecektir"