İran, ülke içinde elektrik tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle elektrik ihracatına ara verdi. Ülkede elektrik tedarikinde yaşanan sorunlardan kaynaklı kesintiler, bazı kentlerde protesto edilmişti.

İran devlet televizyonuna konuşan elektrik dağıtım şirketi Tevanir’in Genel Müdürü Abuzer Salihi, “Ülkede elektrik tüketiminin üretilen miktardan fazla olması nedeniyle ülke içinde elektrik tedarikinde sorun olmaması için elektrik ihracatını sıfıra indirdik.” dedi.

Salihi, Afganistan’ın Herat vilayetinde elektrik tedarikinin yüzde 70’inin İran tarafından sağlandığını, ancak ülkedeki ihtiyaç nedeniyle Herat’a elektrik tedarikinin de tamamen durdurulduğunu belirtti.

Tevanir, ülke genelinde günlük elektrik üretiminin 54 bin megavat olduğunu, buna karşın yaz sıcakları nedeniyle tüketimin 65 bin megavatı bulduğunu açıklamıştı. Açıklamada üretim ile tüketim arasındaki farkın kapanması için kesintilerin zorunlu olduğu belirtilmişti.

İran’da indirimli tarifeler nedeniyle artan kripto para üretiminin de elektrik enerjisinde sorunlara yol açtığı ifade ediliyor. Hükümet bu nedenle eylüle kadar kripto para üretimini yasaklamış ve şu ana kadar 196 bin 233 izinsiz kripto para üretim cihazına el koymuştu.

Halk elektrik kesintilerinden şikayetçi

Irak başta olmak üzere komşu ülkelere elektrik ihraç eden İran’da halk, yetkililerden elektrik kesintilerine çözüm bulmasını isterken hükümet yetkilileri de halka tüketimi azaltmaları ve “israf”tan kaçınmaları çağrısında bulunuyor.

Ülkede elektrik tedarikinde yaşanan sorunlardan kaynaklı kesintiler, bazı kentlerde protesto edilmişti.

Ruhani, elektrik kesintileri nedeniyle halktan özür diledi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de, ülke genelinde meydana gelen elektrik kesintileri nedeniyle halktan özür diledi.

Ülkenin muhtelif bölgelerinde yapımı tamamlanan serbest ticaret bölgeleri ve sanayi sitelerinin açılış törenine video konferans yoluyla katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, burada yaptığı konuşmada elektrik kesintileriyle ilgili açıklamada bulundu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 2-3 haftadır 24 saat düzeli bir şekilde elektrik veremediklerini ancak halkın 2-3 saatlik kesintinin ne zaman olacağını bilmesi gerektiğini belirten Ruhani, “Meydana gelen teknik sorun nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintilerine gitmek zorunda kaldık. Teknik arızanın detayına girmek istemiyorum ancak tüm ülkenin elektrik sisteminin ani bir sorunla karşılaşmaması ve devreden çıkmaması için kesinti yapmak zorunda kaldık. Sistemde ani bir sorun olursa tüm ülkenin elektriği riske girer. Bu günlerde kesintilerden kaynaklı sıkıntı yaşayan halktan özür diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerde ve Avrupa’da da genel elektrik sisteminin çökmesi gibi sorunların yaşandığını ve bu durumda 24 saat elektrik verilemediğini söyleyen Ruhani, bu tür risklerle karşı karşıya kalmamak için bazı bölgelerde otomatik kesinti yaşandığını belirtti.

Buşehr’de bin megavat elektrik üreten nükleer santralin bir iki defa devre dışı kaldığını ancak şimdi tekrar faaliyete geçtiğini aktaran Ruhani, elektriğin önemine işaret ederek şunları kaydetti:

“Halktan bu günlerde yardımcı olmalarını rica ediyorum. Başka çaremiz yok. Enerji Bakanlığı bu konuda kusurlu değil. Farklı nedenlerden kaynaklanıyor bu kesinti. Enerji Bakanı bu konuda halkı bilgilendirmelidir.”