İran, yer altı füze üssünün görüntülerini paylaştı

İran devlet televizyonunun haberine göre, yer altı füze üssü, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'nin katıldığı törenle ulusal basına tanıtıldı.

Watch: A video released by Iran's state TV shows a new underground missile base unveiled by the IRGC Navy in an undisclosed location on the country's southern coast.

The IRGC also unveiled a new cruise missile, named Ghadr-380, which has "anti-jamming capabilities" and a range of… pic.twitter.com/cgrh6hRVDN — Iran International English (@IranIntl_En) February 1, 2025

Törende konuşan general Selami, ülkenin güney kıyısında inşa edilen üsse ilişkin, "Bu füze şehirleri, gücümüzün bir parçasıdır. Füze şehirlerinin tanıtılması, düşmanların 'hesaplarını daha doğru yaparak kendilerine ve diğerlerine sıkıntı verecek hatalar yapmamaları' içindir." dedi.

"Kadir-380" adı verilen 1000 kilometre menzilli karadan denize fırlatılan gemisavar füzenin denemesinin görüntüleri de devlet televizyonu tarafından paylaşıldı. İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri, 6 Temmuz 2020'de ülke medyasına yaptığı açıklamada, Basra Körfezi ve Umman Körfezi kıyıları boyunca yer altında "füze şehirleri" inşa ettiklerini açıklamıştı.