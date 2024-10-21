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İsrail basını: Tel Aviv yönetimi, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor

Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık İran'a büyük bir saldırıya hazırlandığı iddia edildi.

21 Ekim 2024 | 10:24
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 10:24
İsrail basını: Tel Aviv yönetimi, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli yetkiliden naklettiği haberde, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü.

Hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği belirtildi.

İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bu saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği kaydedildi.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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