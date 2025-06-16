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İsrail canlı yayın sırasında İran televizyonunu vurdu

İsrail, akşam saatlerinde İran'ın devlet haber kanalı IRINN'in stüdyo kompleksine saldırı düzenledi. Saldırı, canlı yayın sürerken saldırı gerçekleşti.

16 Haziran 2025 | 18:51
Son Güncellenme: 16 Haziran 2025 | 18:55
İsrail canlı yayın sırasında İran televizyonunu vurdu

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran’daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda yayınlanan bir program sırasında gerçekleştiği görülüyor.

Canlı yayın sürerken yaşanan saldırı sonrası kanal yayına birkaç dakikalığına ara verdi. Ardından yayın yeniden başladı. Ekranda yer alan yazılı açıklamada tüm programların "herhangi bir kesinti olmaksızın canlı yayına devam ettiği" belirtildi. İran medyası, İsrail'in saldırıyla "hakikatin sesini susturmaya" çalıştığını söylüyor. BBC'nin haberine göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz saldırıdan kısa bir süre önce İran devlet televizyonu ve radyosunun “yok olmak üzere” olduğunu söylemişti.


 

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Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 2 şirket
Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
Yatırımcı 'güvenli limanlara' yöneldi, New York borsası düşüşle açıldı
SPK'dan yeni bülten: 2 şirkete bedelsiz onayı var
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