İsrail canlı yayın sırasında İran televizyonunu vurdu

İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) yaptığı açıklamada, başkent Tahran’daki binalarının İsrail tarafından hedef alındığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırının devlet televizyonunda yayınlanan bir program sırasında gerçekleştiği görülüyor.

Canlı yayın sürerken yaşanan saldırı sonrası kanal yayına birkaç dakikalığına ara verdi. Ardından yayın yeniden başladı. Ekranda yer alan yazılı açıklamada tüm programların "herhangi bir kesinti olmaksızın canlı yayına devam ettiği" belirtildi. İran medyası, İsrail'in saldırıyla "hakikatin sesini susturmaya" çalıştığını söylüyor. BBC'nin haberine göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz saldırıdan kısa bir süre önce İran devlet televizyonu ve radyosunun “yok olmak üzere” olduğunu söylemişti.

The Israeli regime attacks Iran’s national TV.



Brave Iranian presenter keeps composed as the studio comes under Israeli attack. pic.twitter.com/XM7QCz775D — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 16, 2025



