İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarını uzaktan nasıl patlattı?

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde cihazların sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği görülüyor. Lübnan ve Hizbullah saldırılardan İsrail'i sorumlu tutuyor.

'PAGER KULLANMAYA BAŞLAMIŞLARDI'

BBC'nin haberine göre İsrail saldırıları nedeniyle birçok Hizbullah mensubu çağrı cihazı kullanmaya başlamıştı. Ve bugün Lübnan'ın iddiasına göre bugün İsrail’in bu "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması ve cihazların patlaması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. Yaralanmaların çoğu 'el veya karın bölgesinde' gerçekleşti.

YORUMLAR

CNN'e konuşan Lübnanlı gazeteci-yazar Kim Ghattas, Hizbullah'ın daha fazla mensubunun hedef olmasını önlemek için son zamanlarda "düşük teknolojiye" geçtiğini söyledi. Ghattas, CNN'den Christiane Amanpour'a "Bu, düşük teknolojiye sahip Hizbullah çalışanlarına karşı İsrail tarafından açıkça hedefli bir saldırıydı, çünkü son 10 ayda suikastların hedefi oldular. iPhone'larını çöpe atmaları, internetten çıkmaları ve CCTV'lerini kapatmaları talimatı verildi" dedi.

Peki, çağrı cihazları nasıl patlatıldı? Chip Online'ın derlemesine göre olası senaryolar şöyle:

-BBC'nin haberine göre isminin açıklanmasını istemeyen eski bir İngiliz Ordusu mühimmat uzmanı, büyük ihtimalle cihazların her birinin içinde 10 ila 20 gram askeri sınıf yüksek patlayıcı bulunduğunu ve bunların sahte bir elektronik bileşenin içine gizlendiğini söyledi. Uzman, bunun alfanümerik kısa mesaj adı verilen bir sinyalle etkinleştirilmiş olabileceğini düşünüyor.

-Wall Street Journal'a göre patlayan çağrı cihazları, Hizbullah mensupları için yapılan son sevkiyatta sahiplerine ulaşmıştı. Bu cihazlardan yüzlerce kişide vardı. Bir Hizbullah yetkilisi, cihazlara kötü amaçlı yazılım bulaştığını tahmin ettiğini söyledi.

-Bazı kişiler çağrı cihazlarının patlamadan önce ısındığını hissettiğini ve saldırıdan önce onlardan kurtulduklarını ifade etti. Diğer bir tahmin ise, cihazlara uzaktan çok fazla yük bindirilmesi ile aşırı ısınmanın sağlandığı, bunun da pillerin patlamasına yol açtığı yönünde.

'İKİNCİ İHTİMAL DAHA MAKUL'

CNN'e konuşan uzmanlar da yüzlerce çağrı cihazının aynı anda nasıl patlayabileceğine ilişkin iki teoriyi paylaştı.

Bir teoriye göre, siber güvenlik ihlali yaşandı ve çağrı cihazlarının lityum pilleri aşırı ısınarak patladı.

Bir diğeri ise bunun bir "tedarik zinciri saldırısı" olduğu ve çağrı cihazlarının üretim ve sevkiyat sürecinde bozulduğu iddiası.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı'nın eski istihbarat analisti David Kennedy, CNN'e yaptığı açıklamada, çevrimiçi paylaşılan videolarda görülen patlamaların "çağrı cihazını aşırı yükleyip lityum pil patlamasına yol açacak uzaktan bir saldırı olamayacak kadar büyük" göründüğünü söyledi. Kennedy, ikinci teorinin daha makul olduğunu söyledi.

İKİ FARKLI KAYNAKTAN PATLAYICI İDDİASI

AA'nın aktardığına göre Sky News Arabia'nın ismi paylaşılmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, MOSSAD’ın “Hizbullah’ın çağrı cihazlarına önceden ulaştığı ve pillerine patlayıcı madde yerleştirdiği” iddiasına yer verildi. Haberde, MOSSAD’ın patlayıcılar yerleştirdiği pillerin sıcaklığını uzaktan yükselterek cihazları infilak ettirdiği de ileri sürüldü.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun Lübnanlı güvenlik kaynağından aktardığına göre ise cihazlara yerleştirilen patlayıcı 20 gramın altında ve infilak ettirilen cihazlar 5 ay önce ithal edildi.

ÇAĞRI CİHAZLARI YENİYDİ İDDİASI

Öte yandan CNN'e konuşan Lübnanlı bir güvenlik kaynağı, patlayan çağrı cihazlarının yeni olduğunu ve Hizbullah tarafından son aylarda satın alındığını söyledi. Kaynak, çağrı cihazlarının tam olarak ne zaman satın alındığına veya modeline ilişkin ise herhangi bir bilgi vermedi.