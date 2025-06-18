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  • İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddiası

İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddiası

İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen bir hacker grubunun, İran'ın kripto para borsası Nobitex'e siber saldırı düzenlediği iddia edildi.

18 Haziran 2025 | 13:28
İsrailli hacker grubunun İran'ın kripto borsasına siber saldırı düzenlediği iddiası

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail ile bağlantılı olduğu belirtilen "Gonjeshke Darande" adlı hacker grubu, X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, grubun, Nobitex'e yönelik siber saldırı düzenlediği ve kripto para borsasının "kaynak kodu ile iç bilgilerinin 24 saat içinde paylaşılacağı" öne sürüldü.

Nobitex'te kalan varlıkların risk altında olduğu savunulan açıklamada, İran'ın bu firmayı "yaptırımları ihlal etmek için kullandığı" ve bunun için kullanıcılarının firma altyapısını kullandığı iddia edildi.

Dün İran'ın "Sepah" adlı bankasını hacklediğini iddia eden grubun, daha önce de İran'a düzenlenen siber saldırıları üstlendiği belirtiliyor.

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18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
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