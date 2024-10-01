İstanbul'daki F1 pistinin benzeri Teksas'ta yapılmıştı: Yeniden satışa çıkarıldı

F1’in eski CEO’su Bernie Ecclestone’a göre, 'dünyanın en iyi yarış pisti' Türkiye'deki İstanbul Park yarış pistiydi. İstanbul'daki F1 pisti, 19 virajıyla hem yarış severler hem de pilotlar için heyecan verici bir deneyim yaşatıyordu.

cnbc-e'de yer lan habere göre bir Formula 1 hayranı olan Thane Morgan, bir 'tutku' projesi için kolları sıvadı ve Teksas'ta, bir go-kart pisti inşa etti. Bu pisti diğerlerinden ayıran ise İstanbul Park ile olan benzerliği oldu.

İnşası 2012 yılında başlayan İstanbul Park benzeri go-kart pisti aynı yılın sonunda tamamlandı. İlk yarış 2017 yılında düzenlendi. Pist, 2022 yılında Kyle, Brad ve Joe Yuchinski isimli üç kardeş tarafından satın alındı.

İstanbul Park, Kaynak: iStock

Kardeşler, bir zamanlar özel olan bu tesisi daha etkinlik ve halka uygun bir eğlence merkezine dönüştürmek için büyük bir yenileme yaptı. Bu yenilikler arasında 20 bin metrekarelik asfalt eklenmesi, kapalı bir grid alanı, yenilenmiş pist çıkışı, bir skor kulesi, yükseltilmiş izleme platformu, güvenlik çitleri, tuvaletler, duşlar ve kiralanabilir alanların bulunduğu yeni bir profesyonel mağaza bulunuyor.

Yeniden adlandırılan Amarillo Kart Complex, Mayıs 2023'te açıldı.

2 milyon dolara satılıyor

Açılışından sadece 11 ay sonra pist tekrar satışa çıktı. Açılan ilana göre 50 dönümlük komplekse 2 milyon dolarlık fiyat biçildi.

Türkiye Grand Prix'i 2005 yılından bu yana dokuz kez Formula 1 takviminde yer aldı.