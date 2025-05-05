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İsviçre'de enflasyon nisanda yüzde 0’a indi

İsviçre'de yıllık enflasyon nisanda beklenenden daha fazla yavaşlayarak yüzde 0’a geriledi ve haziranda faiz indirimi daha yapılmasını destekledi.

05 Mayıs 2025 | 18:52
İsviçre'de enflasyon nisanda yüzde 0’a indi

İsviçre İstatistik Enstitüsü (FSO), nisan ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı. Buna göre, İsviçre'de yıllık bazda martta yüzde 0,3 olan TÜFE, nisanda yüzde 0'a indi. Beklenti, enflasyonun nisanda yüzde 0,2'ye inmesi yönündeydi.

Enflasyon böylece son dört yılın en düşük seviyesine inerken, İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) fiyat istikrarı için hedeflediği yüzde 0 ila 2 aralığının alt ucunda yer aldı.

Ülkede TÜFE, aylık bazda da değişiklik göstermedi. Oteller ve tatil amaçlı konaklamaların tümü düşerek giyim ve sebze fiyatlarını dengeledi.

İsviçre'de gıda ve enerji gibi değişken fiyatları dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 0,6 oldu.

Ekonomistler, nisanda enflasyondaki beklenenden daha güçlü düşüş göz önüne alındığında haziranda İsviçre Merkez Bankası’ndan (SNB) bir faiz indirimi daha yapılmasını bekliyor. Ekonomistler, düşük enerji fiyatlarının ve para birimi Frankın enflasyon üzerinde baskı oluşturması nedeniyle mayıs enflasyonunun negatif çıkma ihtimalinin arttığını da belirtti.

SNB, 20 Mart’ta politika faizini, ekonomiye destek için beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürmüştü.

Söz konusu indirimle Mart 2024’ten bu yana art arda beşinci indirimi yapan Banka, Mart 2024’te Kovid-19 sonrası enflasyonist baskıya karşı koymak için parasal sıkılaştırmalara giden gelişmiş ülkeler arasında faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası olmuştu. SNB Başkanı Martin Schlegel, fiyat istikrarını korumak için gerekirse bankanın politika faizini tekrar negatif bölgeye indireceğini defalarca vurgulamıştı.

Bankanın 19 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 0’a düşürmesi bekleniyor. İsviçre, nisanda yüzde 0 ile büyük ekonomiler arasında en düşük yıllık enflasyon oranlarına sahip ülkelerden biri konumunda bulunuyor. SNB, enflasyonun yüzde 0 ile 2 arasında seyretmesini hedefliyor.

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