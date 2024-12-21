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Jeff Bezos'a protesto şoku

ABD'li perakende devi Amazon'un çalışanlarının, şirkete karşı "en büyük" grevi başlatmasının ardından Washington'da bir araya gelen aktivistler ve Amazon şirketi çalışanları Jeff Bezos'u protesto etti.

21 Aralık 2024 | 11:03
Jeff Bezos'a protesto şoku

ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelen aktivistler ve Amazon şirketi çalışanları, Washington Post binasının önünde Jeff Bezos'u protesto etti.

Teamsters Sendikasına göre, Amazon tesislerinde çalışan binlerce işçi, hediye sezonunun en yoğun olduğu dönemde greve gitti.Binlerce işçiyi temsil eden sendikanın açıklamasında, ABD tarihinde Amazon'a karşı "en büyük" grevin başlatıldığı ifade edildi.

PAZARLIĞI REDDETTİLER
Amazon'un, Teamsters ile örgütlenen binlerce çalışanıyla pazarlık yapmayı defalarca reddettiği aktarılan açıklamada, işçilerin New York, Atlanta, San Francisco ile Skokie şehirlerinde 1'er ve Güney Kaliforniya'da 3 depoda greve başladı. Diğer tesislerdeki sendika üyelerinin de greve katılmaya hazırlandığı belirtildi.

'BEDELİNİ ÖDÜYORLAR'
Teamsters Genel Başkanı Sean O'Brien, "Amazon'a masaya gelmesi ve üyelerimiz için doğru olanı yapması için net bir süre verdik. Onlar bunu görmezden geldiler. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Bu grev onların suçu" ifadelerini kullandı.
Teamsters, Amazon'a müzakerelere başlaması için 15 Aralık'a kadar süre vermiş ve depo çalışanları kısa bir süre önce grev kararı almıştı.

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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
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