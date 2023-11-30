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JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'dan Çin çıkışı

JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, ABD hükümetinin istemesi halinde Çin'den çıkacağını söyledi.

30 Kasım 2023 | 09:42
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JPMorgan CEO'su Jamie Dimon'dan Çin çıkışı

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin kendisine talimat vermesi halinde bankasının Çin'den çıkacağını söyledi.

Dimon bir zirvede yaptığı konuşmada, Tayvan konusunda gelecekteki olası bir çatışmaya ilişkin, "Amerikan hükümeti beni Çin'den ayrılmaya zorlarsa Çin'den ayrılırım" dedi.

Uzun süredir Çin'de faaliyet gösterdiğini belirten JPMorgan, burada yatırım ve kurumsal bankacılık, ödemeler ve varlık yönetimi yapıyor. Ukrayna ve İsrail'deki savaşların körüklediği artan jeopolitik gerilimler diğer endişeleri de artırdı.

Tayvan savaşı hakkında “Kimse bunun olacağını düşünmüyor; bu olabilir” diyen Dimon, "Bu hem dünya için hem de Çin için gerçekten kötü olur" diye ekledi.

Dimon, dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ile ilişkileri "çok karmaşık bir konu" olarak nitelendirdi ve hem Çin hem de ABD hükümetiyle etkileşimin gerekli olduğunu söyledi. Dimon, "Eğer mantıklıysa, bir Amerikan bankasının dünyanın dört bir yanındaki çok uluslu şirketlere ve Çin'e kendi kalkınmalarında yardımcı olmak için orada olmasının iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Eğer Amerikan hükümeti herhangi bir nedenle 'Hayır, bunu artık yapamam' derse öyle olsun" dedi.

Banka, aralarında hızlı moda perakendecisi Shein ve Tiktok'un ana şirketi ByteDance'in de bulunduğu Çinli müşterilere danışmanlık yapıyor.

 

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