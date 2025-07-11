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Kanada 4 ülkeyi mercek altına aldı: Türkiye de aralarında

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu dört ülkeden ithal edilen çelik kayış ürünlerinin Kanada'daki yerli sanayiye zarar vermiş olabileceğine hükmetti.

11 Temmuz 2025 | 10:04
Son Güncellenme: 11 Temmuz 2025 | 10:49
Kanada 4 ülkeyi mercek altına aldı: Türkiye de aralarında

Mahkeme, Çin, Güney Kore, Türkiye ve Vietnam’dan gelen çelik kayışların dampingli olarak Kanada pazarına girdiğine dair makul göstergeler bulunduğunu açıkladı.

Mahkeme, Çin menşeli çelik kayış ürünlerinin sübvanse edildiğine dair bulgulara ulaşıldığını da belirtti.

Söz konusu tespitler, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı tarafından yürütülen damping ve sübvansiyon soruşturması kapsamında yapılan bir incelemenin parçası olarak açıklandı. 

Yapılan açıklamaya göre, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) soruşturmalarına devam edecek ve 8 Ağustos 2025 tarihine kadar ön kararı verecek.

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