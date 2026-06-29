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Kanada’dan tarihi karar: Vatandaşlık kapıları dünyaya açıldı, başvurular patladı

Kanada'nın yurt dışında doğanlar için "ilk nesil sınırını" kaldıran tarihi yasa değişikliği, dünya genelinde başvuru patlamasına yol açtı. Çifte vatandaşlık ve pasaport hakkı için resmi makamlara hücum eden on binlerce kişi nedeniyle biriken dosya sayısı 80 bini aşarken, işlem süreleri 15 aya kadar uzadı.

Ekonomist
Ekonomist
Kanada’dan tarihi karar: Vatandaşlık kapıları dünyaya açıldı, başvurular patladı

Kanada'nın soybağı yoluyla vatandaşlık edinme haklarında yaptığı tarihi yasa değişikliği, dünya genelinde büyük bir başvuru dalgasına yol açtı. 

Yeni düzenlemeyle birlikte, yurt dışında doğan çocukların vatandaşlık hakkını engelleyen "ilk nesil sınırı" resmen kaldırıldı. Eski kurallara göre yurt dışında doğan bir çocuk, vatandaşlığı yalnızca Kanada'da doğmuş ya da sonradan oraya göç ederek vatandaşlık almış ebeveyninden devralabiliyordu; bu durum, sonraki nesillerin (torunların) hakkını kaybetmesine neden oluyordu. Ancak yürürlüğe giren yeni yasa, yurt dışında doğan kişilerin de ebeveynlerinin Kanada ile olan bağlarını ve ülkede geçirdikleri süreyi kanıtlamaları halinde vatandaşlık belgesi alabilmelerinin önünü açtı.

CNN'de yer alan habere göre; bu yasal esneklik, özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki binlerce aileyi harekete geçirdi. Seyahat etmek, Kanada'da yaşamak veya çifte vatandaşlık avantajlarından yararlanmak isteyen on binlerce kişi, "Vatandaşlık Kanıt Belgesi" alabilmek için resmi makamlara hücum etti. Yaşanan bu aşırı yoğunluk nedeniyle Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Dairesi'nde biriken dosya sayısı kısa sürede 80.000'i aşarken, işlem süreleri de 15 aya kadar uzadı. Yetkililer, başvuru yapacak kişilerin geçmişe dönük doğum kayıtları ve aile soy ağacı belgelerini eksiksiz sunmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.

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