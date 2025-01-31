ARA
DOLAR
35,86
0,25%
DOLAR
EURO
37,30
-0,07%
EURO
GRAM ALTIN
3220,00
0,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
10082,10
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • 2 ülkeye yönelik vergi tarifeleri yarın açıklanacak

2 ülkeye yönelik vergi tarifeleri yarın açıklanacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere 1 Şubat'ta yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını belirterek, buna gerekçe olarak bu ülkelerden ABD'ye olan düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını gösterdi.

31 Ocak 2025 | 09:47
2 ülkeye yönelik vergi tarifeleri yarın açıklanacak

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kanada ve Meksika'ya uygulanması planlanan tarifelerin sorulması üzerine Trump, bu ülkelere yüzde 25 oranında tarife uygulayacağını söyledi.

Trump, Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifelere gerekçe olarak bu ülkelerden ABD'ye olan düzensiz göç ve fentanil akışı ile ticaret açıklarını gerekçe gösterdi.

Tarifelerin cumartesi günü açıklanacağına işaret eden Trump, "Bunu gerçekten yapmak zorundayız çünkü bu ülkelerle çok büyük açıklarımız var. Bu tarifeler zamanla artabilir ya da artmayabilir." dedi.

Trump, bu ülkelerden ithal edilen petrole tarife uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine, petrol konusundaki kararı bu gece vereceklerini belirtti.

Kanada ve Meksika'nın ticarette ABD'ye karşı "çok adaletsiz" davrandığını vurgulayan Trump, "Onların sahip olduğu ürünlere ihtiyacımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

‘ÇİN DE TARİFE ÖDEYECEK’

Çin'in ise Meksika üzerinden ürünlerini ABD'ye gönderdiğini belirten Trump, şunları kaydetti:

"Çin ile ilgili olarak da bir şeyler düşünüyorum, çünkü ülkemize fentanil gönderiyorlar ve bu yüzden yüzlerce, binlerce ölüme sebep oluyorlar. Çin de bunun için bir tarife ödemek zorunda kalacak ve biz bunu yapma sürecindeyiz. Bunun ne olacağına dair bir karar vereceğiz, ancak Çin'in ülkemize fentanil göndermeyi ve insanlarımızı öldürmeyi bırakması gerekiyor." AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3220 0,15%
  • ALTIN ONS 2792,87 -0,1%
  • BIST 100 10082,1 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,693 0,286%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,44643 -0,15359%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,91 -0,2722%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,8604 0,246%
  • EURO/DOLAR 1,0394 -0,1326%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3018 -0,0675%
  • STERLIN/DOLAR 1,24289 -0,06272%
Borsa Haberleri
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
30 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Tüpraş'tan bağlı ortaklığın varlık edinimine ilişkin açıklama var
SPK'dan 11 para cezası, 14 suç duyurusu
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
Borsa şirketinden ünvan değişikliği kararı
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Beşiktaş'tan KAP'a Onana açıklaması
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
Seranit Granit (SERNT) borsa işlem tarihi belli oldu
ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık sözleşme
Ford Otomotiv'den (FROTO) bedelsiz açıklaması var
JPMorgan, Türk hisselerinde tavsiye artırdı, bir hisseyi CEEMEA Top 10 listesine ekledi
Reeder'dan KAP'a elektrikli araç bilgilendirmesi
Seranit Granit (SERNT) halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
Türk Traktör (TTRAK) bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL