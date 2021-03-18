Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) araştırma ekibinin bir üyesi, Çin’in güneyindeki vahşi yaşam çiftliklerinin KOVID-19 salgınının en olası kaynağı olduğunu söylüyor.

Bu yıl Çin’e seyahat eden WHO delegasyonunun bir üyesi olan zoolog Peter Daszak, Çin’in bu vahşi yaşam çiftliklerini Şubat 2020’de kapattığını söylüyor.

Daszak, gezi sırasında, WHO ekibinin bu vahşi yaşam çiftliklerinin Wuhan’daki Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı’ndaki satıcılara hayvan tedarik ettiğine dair yeni kanıtlar bulduğunu belirtti.

Daszak, ABD merkezli NPR radyosuna, Çin yönetiminin tutumunun (kapatma kararı) bu çiftliklerin, güney Çin’deki yarasalarda bulunan koronavirüsün Wuhan’daki insanlara ulaşması için en olası yol olduğunu düşündüğüne dair güçlü bir sinyal olduğu düşüncesinde.

Çünkü kapatılan bu vahşi yaşam çiftlikleri, Çin hükümetinin 20 yıldır teşvik ettiği bir projenin parçasıydı.

Daszak, “Misk kedisi, kirpi, pangolinler, rakun köpekleri ve bambu fareleri gibi egzotik hayvanları alıyorlar ve onları esaret altında yetiştiriyorlar” diyor.

Ekibin araştırma bulgularını önümüzdeki iki hafta içinde açıklaması bekleniyor. Daszak ekibin bu çiftlikler üzerinde durduğunu söylüyor.

“Çin kırsal nüfusu yoksulluktan kurtarmanın bir yolu olarak vahşi yaşamın çiftçiliğini teşvik etti” diyen Daszak, bu çiftliklerin koronavirüsün yarasadan başka bir hayvana ve oradan da insanlara sıçradığı bir yayılma noktası olabileceğini düşünüyor.