İstanbul'da yarın hangi yollar kapalı? 4 Ekim'de bu güzergahlara dikkat!

İstanbul, 4 Ekim Pazar günü "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğine ev sahipliği yapacak. Organizasyon dolayısıyla Avrupa Yakası'ndaki sahil yolunun bir bölümü araç trafiğine kapatılacak.

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açıklamasına göre, etkinlik kapsamında Yenikapı-Sarayburnu arasındaki güzergah geçici süreyle araç geçişine kapatılacak.

Trafik düzenlemesi saat 06.00 itibarıyla başlayacak ve 12.00'ye kadar devam edecek. Kapanan güzergahlar nedeniyle araçlar alternatif yollara yönlendirilecek.