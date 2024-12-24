ARA
DOLAR
35,25
0,17%
DOLAR
EURO
36,82
0,20%
EURO
GRAM ALTIN
2968,50
0,48%
GRAM ALTIN
BIST 100
9675,84
0,51%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Kremlin'den Esma Esad'la ilgili iddialara yanıt var

Kremlin'den Esma Esad'la ilgili iddialara yanıt var

Kremlin, Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak ve Londra'ya taşınmak istediğine ilişkin iddiaları yalanladı

24 Aralık 2024 | 07:35
Son Güncellenme: 24 Aralık 2024 | 07:36
Kremlin'den Esma Esad'la ilgili iddialara yanıt var

İngiltere vatandaşı olan Esma Esad'ın rejimin yıkılmasının ardından sığındıkları Rusya'nın başkenti Moskova'daki yaşantısından memnun olmadığı ve boşanma davası açarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldığı iddia edilmişti. 

Esma Esad'ın Rusya'da bir mahkemeye başvurduğu ve Moskova'dan ayrılmak için özel izin talep ettiği belirtilmişti. Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov ise yaptığı açıklamada, Esma Esad'ın boşanmak istediğine ilişkin haberlerin “gerçeklerle örtüşmediğini” söyledi. Peskov ayrıca Esad'ın mal varlıklarının dondurulduğuna yönelik iddiaları da reddetti. Suriye'de muhalifler, 8 Aralık'ta Beşar Esad rejimini devirmiş, Esad ve ailesi Rusya'ya kaçmıştı. Esad ve ailesinin Rusya tarafından sığınma talebi kabul edilmesine rağmen ciddi kısıtlamalara tabi olduğu ve Moskova'dan ayrılmasına veya herhangi bir siyasi faaliyette bulunmasına izin verilmediği belirtiliyor. Esad'ın Rusya'ya sığınmasının ardından buradaki tüm mal varlığının dondurulduğu da öne sürülmüştü. Esad'ın 270 kilogram altın, 2 milyar dolar nakit parası ve Moskova'da 18 dairesi bulunduğu ifade ediliyor. Londra doğumlu İngiltere-Suriye çifte vatandaşı Esma Esad, 2000'de 25 yaşındayken Suriye'ye taşınmış ve Beşar Esad ile evlenmişti.





 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2968,5 0,48%
  • ALTIN ONS 2619,17 0,32%
  • BIST 100 9675,84 0,51%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,036 -0,065%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43828 0,08211%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 100,01 -1,0925%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,2525 0,1719%
  • EURO/DOLAR 1,0395 -0,1038%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8246 0,1978%
  • STERLIN/DOLAR 1,25361 0,00838%
Borsa Haberleri
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (23 Aralık)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
Armada Gıda halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Aralık)
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (23 Aralık)
Borsada bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse (16-20 Aralık)
Armada Gıda halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?
Kar paylarında tevkifat oranı artırıldı
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
2025 ilk çeyrek için: 15 aracı kurumdan portföy önerileri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Bu hafta genel kurulu olan 11 borsa şirketi
Trabzonspor'dan KAP'a sözleşme fesih bildirimi
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21.12.2024)
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL