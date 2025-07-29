Kullanıcı ve abone sayısı arttı ama yüzü gülmedi

Şirket, analist beklentilerinin altında kalan gelir ve kar rakamlarının ardından borsada yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti. Peki Spotify kullanıcı ve abone sayısı ne kadar?

Spotify, söz konusu çeyrekte 4,26 milyar euro gelir beklenmesine karşın 4,19 milyar euro gelir elde etti. Şirketin hisse başına zararının ise 0,42 euro olduğu bildirildi.

Bu rakam, piyasanın hisse başına 1,90 euro kar beklentisinin oldukça gerisinde kaldı.

Bir önceki yılın aynı döneminde şirket, 225 milyon euro net kar açıklamıştı. Bu yıl ise 86 milyon euro zarar kaydedildi.

Spotify'ın üçüncü çeyrek beklentileri de yatırımcı tahminlerinin altında kaldı.

Şirket, önümüzdeki çeyrekte 4,47 milyar euro gelir öngörülmesine rağmen 4,2 milyar euro gelir beklediğini açıkladı.

Spotify, bu farkın döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklandığını ve bu nedenle yaklaşık 490 baz puanlık olumsuz etki oluştuğunu belirtti.

Spotify kullanıcı sayısı arttı?

Platformun aylık aktif kullanıcı sayısı yıllık bazda yüzde 11 artarak 696 milyona ulaştı. Ücretli abone sayısı ise yüzde 12 artışla 276 milyona çıktı. Spotify, mevcut çeyrek sonunda aylık aktif kullanıcı sayısının 710 milyona, ücretli abone sayısının ise 281 milyona ulaşmasını hedefliyor.