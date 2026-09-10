Küresel iklimde tarihi rekor: Ağustos 2026 tüm zamanların en sıcak ayı

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), Ağustos 2026 dönemine ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı.

Verilere göre, ağustosta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer, 1991-2020 dönemindeki ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Ağustos 2026'da ölçülen sıcaklık, 16,95 derece ölçülen Temmuz 2023'ü aşarak kayıtlardaki en sıcak ay oldu. Geçen ay küresel sıcaklık, 1850-1900 yıllarını kapsayan sanayi öncesi dönem ortalamasının da 1,65 derece üzerinde seyretti. Böylece, ağustosta Kasım 2025’ten bu yana ilk kez aylık sıcaklık artışı 1,5 derece eşiğini aştı. Haziran-ağustos dönemini kapsayan yaz mevsimi de küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0,69 derece üzerinde gerçekleşerek 2024 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak yaz oldu.

Avrupa genelinde ağustos ayı ortalama sıcaklığı 20,26 derece ölçüldü. Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 1,10 derece üzerinde gerçekleşirken, Ağustos 2026 kıta genelinde kaydedilen en sıcak dördüncü ağustos oldu. Avrupa'da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı, normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Böylece 2026 yazı, 2024 ve 2022'nin ardından kıtada kayıtlardaki en sıcak üçüncü yaz olarak belirlendi. Batı Avrupa 2003 rekorunu geride bırakarak kayıtlara geçen en sıcak yaz mevsimini yaşadı.

Deniz yüzeyi sıcaklıkları da rekor kırdı

Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da ağustosta 21,07 dereceye çıkarak bu ay için ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Pasifik'te hızla güçlenen El Nino koşulları yüksek sıcaklıklarda etkili oldu. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) İklim Strateji Lideri Samantha Burgess, konuyla ilgili açıklamasında, "Ağustos 2026, küresel iklim kayıtlarında olağanüstü bir ay oldu. Hem şimdiye kadar kaydedilen en sıcak ağustos ayı hem de en sıcak ay olarak tarihe geçti. Küresel sıcaklıklar Sanayi Devrimi öncesi seviyelerin 1,65 derece üzerine çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Rekor düzeydeki küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları ve Batı Avrupa’da kaydedilen en sıcak yaz dönemi bir arada düşünüldüğünde bu gözlemlerin iklim değişikliğinin hem atmosferde hem de okyanuslarda aşırı hava olaylarını nasıl tetiklediğini gösterdiğini belirten Burgess, "Bu koşulların etkileri, dünya çapında topluluklar, ekonomiler ve ekosistemler tarafından giderek daha fazla hissedilmektedir." ifadesini kullandı.​​​​​​​