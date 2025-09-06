Küresel çılgınlıkla gelen servet

Forbes'un tahminlerine göre; Çin'in en zengin on milyarderlerinden en genci olan 38 yaşındaki Pop Mart'ın yönetim kurulu başkanı ve CEO'su, büyük ölçüde şirket hissesine dayalı olarak 25.8 milyar dolarlık bir servet sahibi.

Hisseleri yüzde 250'nin üzerinde değer kazandı

Pop Mart'ın Hong Kong'da listelenen hisseleri bu yıl %250'nin üzerinde değer kazanarak oyuncak üreticisine 435,7 milyar Hong Kong doları (56 milyar dolar) piyasa değeri kazandırdı.

Şirket, geçen Perşembe günü geç saatlerde Çin'de sivri kulaklı, sivri dişleri ve muzip bir gülümsemesi olan tavşan benzeri oyuncaklar olan en yeni Labubu bebeklerini piyasaya sürdü. 79 yuan (11 dolar) fiyatla satılan Labubu 4.0 serisi, çeşitli renklerde 28 adet 10,5 santimetrelik peluş oyuncaktan oluşuyor. Ayrıca, bulunması daha zor olan iki özel seri de mevcut.

Mini Labubus'lar, Pop Mart'ın WeChat ve Tmall'daki mağazaları da dahil olmak üzere çevrimiçi kanallarda dakikalar içinde tükendi. Çin'in ikinci el eşya platformu Xianyu'da, bazı satıcılar 4.0 serisini orijinal fiyatının iki katından fazlasına sunuyor.

ABD en hızlı büyüyen bölge olacak

Bu ayın başlarında, milyarder Wang, Pop Mart'ın bu yıl "kolayca" 30 milyar yuan satış elde edebileceğini öngörmüştü. Şirket, ilk altı ayda satışlarında yıllık %204,4 artışla 13,9 milyar yuana ulaştığını bildirdi. Hissedarlara düşen kâr ise bir önceki yıla göre %397 artarak 4,6 milyar yuana yükseldi.

Şirket, ABD de dahil olmak üzere Amerika kıtasını en hızlı büyüyen bölge olarak gösterdi ve satışlar ilk yarıda yıllık bazda %1.000'in üzerinde artarak 2,3 milyar yuana ulaştı.



