Dünyayı saran çılgınlığın arkasındaki 38 yaşındaki milyarder

Pop Mart’ın kurucusu ve CEO’su Wang Ning, tasarım oyuncak Labubu’nun dünya çapındaki yükselişiyle Çin’in en genç milyarderi haline geldi.

38 yaşındaki girişimcinin yönettiği Pop Mart, yalnızca bir oyuncak şirketi değil; sürpriz kutu (blind box) satış modeliyle küresel ölçekte ses getiren bir ticaret yapısına dönüştü. Şirketin en önemli ticari hamlelerinden biri, Hong Konglu sanatçı Kasing Lung imzası taşıyan Labubu karakterinin ticarileştirilmesi oldu.

Model, müşterinin satın aldığı ürünü ancak kutuyu açtığında öğrenebildiği, sürpriz temelli bir satış yöntemi olarak açıklanabilir.

Forbes Milyarderler Listesi'ne göre Wang Ning ve ailesinin Temmuz 2025 itibarıyla 20.7 milyar dolar net serveti var.

Wang Ning'in yükselişi

Wang Ning, Zhengzhou Üniversitesi’nde reklamcılık eğitimi aldıktan sonra 2010 yılında Pop Mart’ı Pekin’de kurdu. Başlangıçta çizgi roman ve mobil aksesuarlar satan bir mağaza olarak faaliyet gösteren şirket, 2016 yılında sanatçı Kenny Wong’un tasarladığı Molly figürleriyle birlikte kör kutu sistemine geçiş yaptı. Bu değişiklik, Pop Mart’ın büyümesinin temelini attı.

Ancak şirketin asıl yükselişi, 2019 yılında Kasing Lung ile yapılan anlaşmayla Labubu karakterinin Pop Mart ürünlerine entegre edilmesiyle başladı.

Labubu sahneye çıktı

Pekin'deki Pop Mart tema parkı Pop Land'i ziyaret eden bir kadın, Pop Mart karakter figürlerinden oluşan bir koleksiyonun yanında duruyor. (Fotoğraf:Getty Images)



Labubu, sivri kulaklı ve iri gözlü bir karakter olarak ilk kez 2015 yılında Lung’un "The Monsters" adlı kitap serisinde ortaya çıktı. Bu karakterin Pop Mart’ın kör kutularında yer alması ise 2023 yılında gerçekleşti. Labubu’nun küresel popülerliği 2024 yılında, Güney Koreli müzik grubu Blackpink’in üyesi Lisa’nın bu karaktere olan ilgisini dile getirmesiyle ivme kazandı.

Lisa, çeşitli şehirlerde Pop Mart mağazalarını aradığını ifade ederken, Labubu bebekleriyle çekilen görüntüleri de sosyal medyada geniş yankı buldu.

Lisa’nın ardından Kim Kardashian, Rihanna ve Dua Lipa gibi isimlerin de Labubu figürleriyle görülmesi, markanın dünya çapındaki bilinirliğini artırdı.

Sürpriz kutu modeli kazandırdı

Pop Mart, Labubu’nun popülaritesini artıran kör kutu modelini, hem sıradan tüketiciler hem de koleksiyoncular arasında etkili bir biçimde uyguladı. Bu strateji sayesinde, 2024 yılında sadece Labubu satışlarından elde edilen gelir 419 milyon doları aştı. Aynı yıl Pekin'de düzenlenen bir müzayedede, gerçek boyutlu bir Labubu figürü 1,08 milyon Yuan’a (yaklaşık 150 bin dolar) alıcı buldu.

Şirket, 2020 yılında Hong Kong Borsası’nda halka arz edildi. Hisseleri yalnızca son bir yılda yüzde 500’den fazla değer kazandı. Pop Mart, dünya genelinde 2.000’den fazla otomat aracılığıyla ürünlerini satışa sunuyor.

ABD, İngiltere, Avustralya ve Singapur dahil olmak üzere 30’dan fazla ülkede fiziksel ve dijital mağazalar aracılığıyla Labubu ürünleri tüketiciyle buluşuyor. Şirketin 2024 yılı gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ı Çin ana karası dışından elde edildi. Talebin yüksekliği nedeniyle bazı ülkelerde satışlara geçici olarak ara verildi.

Forbes Milyarderler Listesi’ne göre, Wang Ning’in 2024 sonunda 7,59 milyar dolar olan kişisel serveti, 2025 yılı Haziran ayı itibarıyla 22,1 milyar dolara kadar çıktı. Bu artış da onu Çin’in en zengin ilk 10 ismi arasındaki en genç milyarder yaptı.

Çinli gümrük yetkilileri, markanın ulaştığı popülaritenin bir sonucu olarak son günlerde 70 binden fazla sahte Labubu oyuncağına el konulduğunu açıkladı.