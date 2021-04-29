Alman hava yolu şirketi Lufthansa Grubu, birinci çeyrekteki net kaybının, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte azalarak 1,05 milyar avroya indiğini duyurdu.

Lufthansa Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yılın birinci çeyreğinde 6,4 milyar avro olan gelirler, 2021’nin ilk çeyreğinde 2,6 milyar avroya geriledi.

Grubun net zararı da çalışan sayısının, faaliyet giderlerinin azaltmasıyla bu yılın birinci çeyreğinde 1,05 milyar avroya geriledi. Şirket 2020’nin aynı döneminde 2,1 milyar avro zarar açıklamıştı.

Grubun, geçen yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar avro olan ana kazanç göstergesi faiz ve vergi öncesi (FAVÖK) düzeltilmiş zararı ise bu yılın ilk çeyreğinde 1,14 milyar avro olarak açıklandı.

Lufthansa’nın faaliyet giderleri, ocak-mart döneminde 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 51 düşüşle 4 milyar avroya geriledi

Şirketin 10,6 milyar avroluk likiditeye sahip olduğu belirtilirken, ikinci çeyrekte nakit çıkışının aylık 200 milyon avro ile sabit tutulmasının hedeflendiği kaydedildi.

Lufthansa, açıklamasında, talebin ikinci çeyrekte kademeli olarak toparlanmasının beklendiğini, daha fazla aşının piyasaya sürülmesi ve AB’nin aşılı olan ABD’li ziyaretçilere kapılarını açma ihtimaliyle yılın ikinci yarısında önemli bir pazar toparlanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Şirket, havacılıkta toparlanma umutlarına rağmen bu yıl salgın öncesi kapasitesinin yaklaşık yüzde 40’ı ile uçmayı beklediğini de bildirdi.

“Talebin yaz aylarından itibaren keskin şekilde artmasını bekliyoruz”

Lufthansa Üst Yöneticisi (CEO) Carsten Spohr, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kriz ne kadar uzun sürerse insanların seyahat etme arzusunun o kadar artacağını belirterek, “Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetildiği ve seyahatin yeniden mümkün olduğu her yerde rezervasyonların arttığını gözlemliyoruz. Aşılamada büyük ilerlemeler göz önüne alındığında, talebin yaz aylarından itibaren keskin bir şekilde artmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İflastan kurtuldu

Lufthansa, Kovid-19 salgını nedeniyle iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti, Haziran 2020’de 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan kurtarmıştı.

Şirket, daha önce Kovid-19 salgınının hava ulaşımı sektöründe oluşturduğu talep daralması nedeniyle yeniden yapılanmaya giderek, 22 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.