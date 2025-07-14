ARA
DOLAR
40,21
0,11%
DOLAR
EURO
47,01
0,13%
EURO
GRAM ALTIN
4356,77
0,53%
GRAM ALTIN
BIST 100
10278,66
-0,77%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Macron'dan savunma bütçesi çıkışı: "Bu dünyada özgür olmak için korkulan biri olmalısınız"

Macron'dan savunma bütçesi çıkışı: "Bu dünyada özgür olmak için korkulan biri olmalısınız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin ve Avrupa’nın güvenliğinin ciddi tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek savunma bütçesinde kayda değer bir artış planladığını açıkladı.

14 Temmuz 2025 | 13:01
Macron'dan savunma bütçesi çıkışı: "Bu dünyada özgür olmak için korkulan biri olmalısınız"

Macron, Bastille Günü arifesinde ordu yetkililerine hitaben dikkat çeken bir konuşma yaptı.  

Macron, "1945'ten bu yana özgürlük hiç bu kadar tehdit edilmemiş ve hiç bu kadar ciddiye alınmamıştı" ifadelerini kullandı. Rusya, Ukrayna’daki savaş, siber suçlar ve terörizmi öne çıkan tehdit unsurları olarak sıralayan Macron, "Bu dünyada özgür olmak için korkulan biri olmalısınız. Korkulan biri olmak için güçlü olmalısınız” dedi.

Cumhurbaşkanı, savunma harcamalarının 2025 yılında 3,5 milyar euro, 2027’de ise 3 milyar euro daha artırılacağını, böylece 2027 yılı bütçesinin toplamda 64 milyar euroya ulaşacağını duyurdu. 

Bu rakam, Macron’un göreve geldiği 2017 yılındaki savunma bütçesinin yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

Ancak bu artışların yürürlüğe girebilmesi için Ulusal Meclis’in onayı gerekiyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL