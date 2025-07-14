Macron'dan savunma bütçesi çıkışı: "Bu dünyada özgür olmak için korkulan biri olmalısınız"

Macron, Bastille Günü arifesinde ordu yetkililerine hitaben dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Macron, "1945'ten bu yana özgürlük hiç bu kadar tehdit edilmemiş ve hiç bu kadar ciddiye alınmamıştı" ifadelerini kullandı. Rusya, Ukrayna’daki savaş, siber suçlar ve terörizmi öne çıkan tehdit unsurları olarak sıralayan Macron, "Bu dünyada özgür olmak için korkulan biri olmalısınız. Korkulan biri olmak için güçlü olmalısınız” dedi.

Cumhurbaşkanı, savunma harcamalarının 2025 yılında 3,5 milyar euro, 2027’de ise 3 milyar euro daha artırılacağını, böylece 2027 yılı bütçesinin toplamda 64 milyar euroya ulaşacağını duyurdu.

Bu rakam, Macron’un göreve geldiği 2017 yılındaki savunma bütçesinin yaklaşık iki katına karşılık geliyor.

Ancak bu artışların yürürlüğe girebilmesi için Ulusal Meclis’in onayı gerekiyor.