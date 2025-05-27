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Macron, sosyal medyada viral olan video için ne dedi?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron’un Vietnam’a inişleri sırasında uçaktan inerken onun yüzünü ittiğini gösteren ve sosyal medyada hızla yayılan videoyu yorumladı.

26 Mayıs 2025 | 23:02
Son Güncellenme: 26 Mayıs 2025 | 23:03
Macron, sosyal medyada viral olan video için ne dedi?

Pazartesi günü Hanoi’de gazetecilere konuşan Macron, spekülasyonlara karşı çıktı. Macron, “Eşimle şakalaştığım ve takıldığım bir video var, ama bir şekilde bu olay neredeyse küresel bir felakete dönüşüyor; insanlar bu sahneye türlü teoriler uyduruyor" dedi. 

Macron, görüntülerin gerçek olduğunu kabul etti ancak yüklenen anlamlara tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı, “Videoların hepsi gerçek, evet bazen kurcalanıyorlar da, ama insanlar bunlara türlü saçmalıklar yüklüyor" diye konuştu. 

CNN'in haberine göre başta herhangi bir yorum yapmayan Élysée Sarayı, daha sonra olayı küçümseyen bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanına yakın bir kaynak CNN’e yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve eşi, yolculuk başlamadan önce son kez şakalaşıyorlardı” dedi.

Aynı kaynak, bu anın komplo teorisyenlerinin değirmenine su taşıdığını belirtti ve olayı manipüle edenlerin arasında Rusya yanlısı trollerin de bulunduğunu savundu. 

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Hisse fiyatı birkaç günü daha böyle kalırsa 100 milyon euro kazanacak
Bugün 1 şirketten yatırımcısına temettü teklifi geldi
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 400
Borsada bugün bedelli sermaye artırımı başvurusu duyuran 2 şirket
26 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Yaz portföyü nasıl olmalı? Öneriler ne?
Değerli metal altında yeni rekorlar gelir mi?
ODAŞ, BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmeye hak kazandı
Borsada geçen hafta bedelsiz kararı duyuran 4 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 13 şirket
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Bugün bir şirketten temettü açıklaması var (24 Mayıs)
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İLERİ
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