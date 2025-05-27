Macron, sosyal medyada viral olan video için ne dedi?

Pazartesi günü Hanoi’de gazetecilere konuşan Macron, spekülasyonlara karşı çıktı. Macron, “Eşimle şakalaştığım ve takıldığım bir video var, ama bir şekilde bu olay neredeyse küresel bir felakete dönüşüyor; insanlar bu sahneye türlü teoriler uyduruyor" dedi.

Macron, görüntülerin gerçek olduğunu kabul etti ancak yüklenen anlamlara tepki gösterdi. Fransa Cumhurbaşkanı, “Videoların hepsi gerçek, evet bazen kurcalanıyorlar da, ama insanlar bunlara türlü saçmalıklar yüklüyor" diye konuştu.

CNN'in haberine göre başta herhangi bir yorum yapmayan Élysée Sarayı, daha sonra olayı küçümseyen bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanına yakın bir kaynak CNN’e yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı ve eşi, yolculuk başlamadan önce son kez şakalaşıyorlardı” dedi.

Aynı kaynak, bu anın komplo teorisyenlerinin değirmenine su taşıdığını belirtti ve olayı manipüle edenlerin arasında Rusya yanlısı trollerin de bulunduğunu savundu.