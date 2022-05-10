Sanatçı Andy Warhol’un aktris Marilyn Monroe tablosu, müzayedede 195 milyon dolara alıcı buldu. Bu, 20. yüzyılda yapılan bir esere ödenen en yüksek miktar oldu.

Pop Art akımının öncülerinden olan Warhol, Monroe fotoğrafından esinlendiği tabloyu 1964 yılında yaptı.

Christie’s Müzayede Evi, resmin fiyatının müzayede öncesi 200 milyon dolar civarında olduğunu değerlendiriyordu.

Resmin müzayede satış fiyatı 170 milyon dolar oldu. Ancak vergiler ve ek ücretlerle birlikte satış bedeli 195 milyon dolara çıkıyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, bundan önce Amerikalı bir sanatçının eserine ödenmiş en yüksek miktar, 110 milyon dolardı.

O eser de Warhol’la arkadaş da olan Jean-Michael Basquiat tarafından yapılmıştı. Warhol’un tablosu, 20. yüzyıla ait sanat eseri satış rekorunu da kırdı.

Daha önceki rekor Picasso’nun 1955 yılında tamamladığı ‘Cezayir Kadınları’ tablosuna aitti. Bu tablo ek ücretler dahil 179.4 milyon dolara satılmıştı.