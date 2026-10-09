Ekim 2026 Togg fiyat listesi belli oldu: İşte T10X ve T10F'in güncel fiyatları

Togg'un güncel satış ve finansman sayfasında farklı kredi seçenekleri bulunuyor.

T10F V2 için 900.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 90.000 TL olarak belirtiliyor. Aynı versiyon için 800.000 TL, 12 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 66.667 TL oluyor.

T10F 4More için ise 1.500.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150.000 TL.

Daha uzun vadeli kredi seçeneklerinde T10F V2 için 1.700.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz uygulanıyor. Bu kredinin aylık ödemesi 78.008 TL olarak belirtiliyor. T10F V1 için 1.300.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz seçeneğinde aylık ödeme 59.653 TL. T10F 4More için ise 1.500.000 TL, 36 ay ve %2,99 faiz seçeneğinde aylık ödeme 78.094 TL.

T10X V2 tarafında 700.000 TL, 10 ay ve %0 faiz ile aylık 70.000 TL ödeme seçeneği bulunuyor. Ayrıca 600.000 TL, 12 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 50.000 TL.

T10X 4More için 1.500.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneği sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150.000 TL. T10X'in uzun vadeli finansman seçeneklerinde ise T10X V2 için 1.700.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz ile aylık 78.008 TL; T10X V1 için 1.300.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz ile aylık 59.653 TL ödeme seçenekleri bulunuyor. T10X 4More için de 1.500.000 TL, 36 ay ve %2,99 faiz seçeneğinde aylık ödeme 78.094 TL.