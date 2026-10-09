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Ekim 2026 Togg fiyat listesi belli oldu: İşte T10X ve T10F'in güncel fiyatları

Togg, Ekim 2026 döneminde geçerli olacak güncel otomobil fiyatlarını paylaştı. Markanın ürün gamında SUV gövde yapısına sahip T10X ve fastback tasarımlı T10F modelleri bulunuyor. Her iki model de farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Ekonomist
Ekonomist
Ekim 2026 Togg fiyat listesi belli oldu: İşte T10X ve T10F'in güncel fiyatları

Togg'un resmi web sitesinde yer alan güncel teslim fiyatlarını, model bazında versiyon seçeneklerini ve resmî fiyat listesinde belirtilen opsiyonları bir araya getirdik.

1 Togg fiyat listesi - Ekim 2026

Togg fiyat listesi - Ekim 2026

2 T10X fiyatları - Ekim 2026

T10X fiyatları - Ekim 2026

3 T10X opsiyon fiyatları - Ekim 2026

T10X opsiyon fiyatları - Ekim 2026

4 T10F fiyatları - Ekim 2026

T10F fiyatları - Ekim 2026

5 T10F opsiyon fiyatları - Ekim 2026

T10F opsiyon fiyatları - Ekim 2026

6 Togg, Ekim 2026 finansman seçenekleri

Togg, Ekim 2026 finansman seçenekleri

Togg'un güncel satış ve finansman sayfasında farklı kredi seçenekleri bulunuyor.

T10F V2 için 900.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 90.000 TL olarak belirtiliyor. Aynı versiyon için 800.000 TL, 12 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 66.667 TL oluyor.

T10F 4More için ise 1.500.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneği bulunuyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150.000 TL.

Daha uzun vadeli kredi seçeneklerinde T10F V2 için 1.700.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz uygulanıyor. Bu kredinin aylık ödemesi 78.008 TL olarak belirtiliyor. T10F V1 için 1.300.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz seçeneğinde aylık ödeme 59.653 TL. T10F 4More için ise 1.500.000 TL, 36 ay ve %2,99 faiz seçeneğinde aylık ödeme 78.094 TL.

T10X V2 tarafında 700.000 TL, 10 ay ve %0 faiz ile aylık 70.000 TL ödeme seçeneği bulunuyor. Ayrıca 600.000 TL, 12 ay ve %0 faiz seçeneğinde aylık ödeme 50.000 TL.

T10X 4More için 1.500.000 TL, 10 ay ve %0 faiz seçeneği sunuluyor. Bu seçenekte aylık ödeme 150.000 TL. T10X'in uzun vadeli finansman seçeneklerinde ise T10X V2 için 1.700.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz ile aylık 78.008 TL; T10X V1 için 1.300.000 TL, 48 ay ve %2,95 faiz ile aylık 59.653 TL ödeme seçenekleri bulunuyor. T10X 4More için de 1.500.000 TL, 36 ay ve %2,99 faiz seçeneğinde aylık ödeme 78.094 TL.
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