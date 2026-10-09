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İnşaat maliyetlerinde ağustos tablosu belli oldu: Yıllık artış yüzde 29'u aştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin açıkladığı veriler, inşaat maliyetlerinde aylık ve yıllık bazda artış yaşandığını ortaya koydu. İnşaat maliyet endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,04, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise yüzde 29,59 yükseldi.

Ekonomist
Ekonomist
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İnşaat maliyetlerinde ağustos tablosu belli oldu: Yıllık artış yüzde 29'u aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,59 arttı. 

Öte yandan, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,73, işçilik endeksi yüzde 0,82 oranında artış gösterdi. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 28,72, işçilik endeksi yüzde 31,20 arttı.

İnşaat maliyetlerinde ağustos tablosu belli oldu: Yıllık artış yüzde 29'u aştı-1

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 28,94 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,94 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 2, işçilik endeksi yüzde 0,89 oranında artış gösterdi. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,76, işçilik endeksi yüzde 31,05 arttı.

İnşaat maliyetlerinde ağustos tablosu belli oldu: Yıllık artış yüzde 29'u aştı-2

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 31,68, aylık yüzde 3,46 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,46, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,68 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 4,95, işçilik endeksi yüzde 0,55 oranında artış gösterdi. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 31,65, işçilik endeksi yüzde 31,74 arttı.

İnşaat maliyetlerinde ağustos tablosu belli oldu: Yıllık artış yüzde 29'u aştı-3

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