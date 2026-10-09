Skoda Superb dördüncü modern nesliyle yollarda yerini alıyor: İşte özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv dünyasında geniş yaşam alanı, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren Superb, yarım asrı aşan bir aranın ardından yeniden yollara döndüğü dönemden bu yana markanın "amiral gemisi" modelini temsil ediyor.

Superb adı, Skoda tarihinde ilk kez 1934'te modernize edilen Skoda 640 ile kullanılmaya başlandı. Latince "superbus" kelimesinden türeyen ve "üstün", "mükemmel" anlamlarını taşıyan isim, kısa sürede markanın dönemin gelişmiş otomobillerini temsil eden modelleriyle özdeşleşti.