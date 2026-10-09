Skoda Superb dördüncü modern nesliyle yollarda yerini alıyor: İşte özellikleri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomotiv dünyasında geniş yaşam alanı, konfor ve teknolojiyi bir araya getiren Superb, yarım asrı aşan bir aranın ardından yeniden yollara döndüğü dönemden bu yana markanın "amiral gemisi" modelini temsil ediyor.
Superb adı, Skoda tarihinde ilk kez 1934'te modernize edilen Skoda 640 ile kullanılmaya başlandı. Latince "superbus" kelimesinden türeyen ve "üstün", "mükemmel" anlamlarını taşıyan isim, kısa sürede markanın dönemin gelişmiş otomobillerini temsil eden modelleriyle özdeşleşti.
Farklı gövde tiplerinde 1949'a kadar üretilen klasik Superb modelleri, Skoda'nın mühendislik ve teknik kabiliyetlerinin üst seviyesini yansıttı. Uzun süre kullanılmayan isim, 50 yılı aşkın bir aradan sonra yeniden markanın ürün gamına dahil edildi.
Skoda, Superb ismini 2001'de yeniden hayata geçirerek, bu segmente döndü. Frankfurt Otomobil Fuarı'nda 11 Eylül 2001'de dünya prömiyeri gerçekleştirilen modern Superb, özellikle arka koltuklarda sunduğu geniş yaşam alanı, yüksek konfor seviyesi ve zengin donanımıyla modelin günümüze kadar korunan karakterinin temellerini oluşturdu.
Modern Superb, geçen yıllar boyunca Skoda'nın uluslararası büyümesinde de önemli rollerden birini üstlendi. Dört modern nesilde dünya genelinde yaklaşık 1,8 milyon Superb kullanıcılarla buluştu.
Superb'in her yeni nesli farklı teknolojik yenilikler sundu. Bagaj kapağının iki farklı şekilde kullanılmasına imkan veren "TwinDoor" sistemiyle 2008'de dikkati çeken ikinci modern nesilde, ürün ailesine Combi gövde tipi ve dört tekerlekten çekişli versiyonlar da eklendi.
Tanıtımı 2015'te yapılan üçüncü neslinde Superb, dijitalleşme ve sürüş destek sistemleri açısından önemli bir gelişim gösterdi. Bağlantı teknolojilerinin genişlediği bu nesilde modelin tasarım karakteri, daha belirgin hale geldi. Superb, 2019'da ise Skoda tarihinde yeni bir dönemin başlangıcına imza atarak, markanın şarj edilebilir hibrit güç aktarma sistemine sahip ilk seri üretim modeli oldu.
Geçen yıl tanıtılan dördüncü nesil Superb, modelin geleneksel olarak öne çıkan geniş yaşam alanı ve konfor özelliklerini ileri dijital teknolojilerle birleştirdi. "Skoda Smart Dials" gibi yeni nesil kumanda çözümlerinin kullanıldığı kabinde, güvenlik ve sürüş destek sistemleri de geliştirildi. Benzinli, dizel, mild hibrit ve şarj edilebilir hibrit seçenekler sunan dördüncü nesil, Superb tarihinin en geniş güç aktarma sistemi yelpazesine ulaştı.
Superb, Türkiye'de de Skoda ürün gamının önemli modellerinden biri olmayı sürdürüyor. Dördüncü nesil Superb, Sedan ve Combi versiyonlarıyla tercih edilebiliyor. Sedan modeli Premium, Prestige, L&K Crystal ve Sportline donanım seviyeleriyle sunulurken, Combi gövde tipi Prestige ve L&K Crystal donanımıyla satılıyor.
Ürün gamında, 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG seçeneğinin yanı sıra 2,0 TSI 265 PS DSG 4x4 ve versiyona göre 2,0 TDI 193 PS DSG 4x4 motor seçenekleri de bulunuyor. Böylece Superb, farklı kullanım beklentilerine yönelik gövde, donanım ve güç aktarma sistemi alternatiflerini bir arada sunmaya devam ediyor.