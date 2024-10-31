McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle 90 kişi hastalandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkenin 13 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili yapılan incelemenin sonuçlarını paylaştı.

Yapılan inceleme sonucunda bakterilerin restoranın sattığı sadece tek bir hamburger türünde kullanılan soğanlara bulaştığı belirtildi ve "kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" denildi.

Soğanların menülerden çıkarıldığı açıklayan McDonald's, söz konusu soğanların Taylor Farms tarafından tedarik edildiğini ve firma tarafından gönüllü olarak geri çağrıldığını belirtti.

McDonald's salgınına yol açan E. coli bakterisinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde "çok ciddi hastalıklara" yol açtığı belirtiliyor.

E. coli bakterisi mide krampları, ishal ve üç ila dört gün sürebilen kusmaya yol açıyor. Çoğu kişi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşse de bazı hastalarda komplikasyonlar gelişebiliyor.