ARA
DOLAR
34,27
-0,00%
DOLAR
EURO
37,32
0,22%
EURO
GRAM ALTIN
3018,46
-1,73%
GRAM ALTIN
BIST 100
8863,88
-1,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • McDonald's hamburgerlerindeki ölümcül bakterinin kaynağı açıklandı

McDonald's hamburgerlerindeki ölümcül bakterinin kaynağı açıklandı

ABD'de McDonald’s ürünlerinde görülen ve 90 kişinin hastalanmasına, bir kişinin de ölmesine yol açan "E. coli" salgının sebebi belli oldu. ABD sağlık yetkilileri, "taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" açıklamasını yaptı.

31 Ekim 2024 | 17:20
McDonald's hamburgerlerindeki ölümcül bakterinin kaynağı açıklandı

McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde tespit edilen koli basili (E.Coli) bakterisi nedeniyle 90 kişi hastalandı, 1 kişi de hayatını kaybetti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkenin 13 eyaletinde McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlanmasıyla ilgili yapılan incelemenin sonuçlarını paylaştı.

Yapılan inceleme sonucunda bakterilerin restoranın sattığı sadece tek bir hamburger türünde kullanılan soğanlara bulaştığı belirtildi ve "kullanılan taze doğranmış soğanlar, bu salgının muhtemel kaynağıdır" denildi.

Soğanların menülerden çıkarıldığı açıklayan McDonald's, söz konusu soğanların Taylor Farms tarafından tedarik edildiğini ve firma tarafından gönüllü olarak geri çağrıldığını belirtti.

McDonald's salgınına yol açan E. coli bakterisinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde "çok ciddi hastalıklara" yol açtığı belirtiliyor.

E. coli bakterisi mide krampları, ishal ve üç ila dört gün sürebilen kusmaya yol açıyor. Çoğu kişi tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşse de bazı hastalarda komplikasyonlar gelişebiliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3018,46 -1,73%
  • ALTIN ONS 2739,34 -1,72%
  • BIST 100 8863,88 -1,58%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,3 -0,732%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39205 0,11831%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,375 0,3504%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2727 -0,0012%
  • EURO/DOLAR 1,0859 0,0272%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3187 0,2171%
  • STERLIN/DOLAR 1,28648 -0,75448%
Borsa Haberleri
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
GERİ
İLERİ
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme olacak (31 Ekim)
Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL