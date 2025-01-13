ARA
DOLAR
35,49
0,02%
DOLAR
EURO
36,46
0,48%
EURO
GRAM ALTIN
3042,57
0,17%
GRAM ALTIN
BIST 100
9733,17
-1,79%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Merkez ofisindeki personelini yüzde 40 azaltacak

Rus enerji şirketi Gazprom, merkez ofisinde çalışan personel sayısını yaklaşık yüzde 40 azaltarak 2500 kişiye düşürmeyi planlıyor.

13 Ocak 2025 | 18:58
Merkez ofisindeki personelini yüzde 40 azaltacak

Rus haber ajansı TASS’ın, Gazprom yetkililerine dayandırdığı haberinde, şirketin St. Petersburg’taki ofisinde toplu işten çıkarma sürecine girdiği belirtildi.

Merkezdeki personelin yüzde 39 azaltılmasının planlandığı bilgisine yer verilen haberde, böylelikle toplam 4100 personel sayısının 1600 kişi azalarak 2500’e düşürülebileceği kaydedildi.

Haberde, işten çıkarmalarla 50 milyar ruble (yaklaşık 485 milyon dolar) tasarruf sağlanmasının planlandığı ifade edildi.

Gazprom, 2023’ü 629 milyar, geçen yılın ilk yarısını da 480,6 milyar ruble zararla kapatmıştı.

Ukrayna savaşının ardından Rusya ile çok sayıda Avrupa ülkesi arasındaki doğal gaz ticareti durmuştu. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3042,57 0,17%
  • ALTIN ONS 2666,31 0,15%
  • BIST 100 9733,17 -1,79%
  • DOLAR/JAPON YENI 157,241 -0,262%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43533 -0,32084%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 102,75 0,1364%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,4935 0,0158%
  • EURO/DOLAR 1,0274 0,5525%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4625 0,4769%
  • STERLIN/DOLAR 1,22444 0,55722%
Borsa Haberleri
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsada yarın 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Tahvil etkisi: Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Anadolu Efes (AFES), Fitch kredi notunu duyurdu
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Batıçim (BTCIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Ege Profil (EGPRO) bedelsiz tarihi belli oldu
Gülermak halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı?
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör
Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
Halka arz olan şirketi yönetim kurulu üyesi anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Los Angeles'taki yangın onları da etkiledi: Hisseleri düştü
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsada yarın 2 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Tahvil etkisi: Avrupa borsaları düşüşle kapandı
Anadolu Efes (AFES), Fitch kredi notunu duyurdu
13 Ocak borsada gün sonu rakamları
Batıçim (BTCIM) bedelsiz tarihi belli oldu
Ege Profil (EGPRO) bedelsiz tarihi belli oldu
Gülermak halka arz sonuçları açıklandı: Kaç kişi katıldı?
2025 yılında borsayı etkileyebilecek en önemli 20 faktör
Halka arz oluyor: Şirketten açıklama var
Halka arz olan şirketi yönetim kurulu üyesi anlatıyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Los Angeles'taki yangın onları da etkiledi: Hisseleri düştü
BIST 100 hisselerinin teknik analizi
ABD verisi etkiledi: 10 Ocak borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL