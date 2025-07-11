Milyarder CEO Avrupa'ya seslendi: "Kaybediyorsun"

JPMorgan Chase'in milyarder CEO'su Jamie Dimon, İrlanda Dışişleri Bakanlığı tarafından Dublin'de düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Dimon'ın etkinlikte yaptığı konuşma dikkat çekti.

The Telegraph'ta yer alan habere göre Dimon, Avrupa liderlerini rekabet gücü konusunda uyardı. Ayrıca Avrupa'nın ABD ve Çin'e karşı 'kaybeden' tarafta olduğunu söyledi.

Avrupa'nın GSYİH'sinin ABD'nin GSYİH'sinden yüzde 65 geride olduğunu söyleyen Dimon, bunun iyi bir şey olmadığına dikkat çekti.

Dimon aynı zamanda Avrupa'yı, küresel ölçekte rekabet edebilecek şirket kıtlığıyla karşı karşıya olduğu konusunda da uyardı.

Dimon konuşmasında şunları söyledi:

"Çok büyük ve güçlü bir pazarımız var. Şirketlerimiz büyük ve başarılı. Küresel çapta devasa ölçeklere sahipler. Bunlar var ama giderek azalıyor. Ne yazık ki piyasada bir rehavet söz konusu."

JP Morgan CEO'su, Avrupa ekonomisinin durumuyla ilgili endişelerini dile getirirken, AB'nin ekonomik büyümesini artırması çağrısında da bulundu.

ABD'nin varlık bakımından en büyük bankası olan JPMorgan Chase'in tepe ismi Dimon'ın Forbes'a göre 2.7 milyar dolar serveti var.