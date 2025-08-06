Moda devinin mankenlerine reklam yasağı

BBC'nin haberine göre şikayete konu olan görseller, mayıs ayında Zara'nın web sitesinde yer aldı.

ASA’ya yapılan bir şikayette, modellerin görünümünün sağlıksız bir zayıflığı yansıttığı ve reklamların bu nedenle sorumsuz olduğu ifade edildi.

Zara, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, görsellerde yer alan modellerin tanınmış moda markalarıyla çalıştığını ve her iki modelin de sağlık durumlarını belgeleyen tıbbi sertifikalara sahip olduğunu belirtti. Ayrıca görsellerin yalnızca küçük çaplı ışık ve renk düzenlemeleri dışında dijital olarak değiştirilmediği ifade edildi.

Şirket, ASA tarafından bilgilendirildikten sonra söz konusu görsellerin internet sitesinden kaldırıldığını da doğruladı.

ASA, her iki reklam için de modellerin sağlıksız derecede zayıf göründüğü ve bu durumun reklamları toplumsal açıdan sorumsuz hale getirdiği sonucuna vardı.

Zara Birleşik Krallık sözcüsü, “ASA’nın tarafımıza ilettiği şikayet sonrası ilgili görselleri kaldırdık. Sorumlu içerik üretimi konusunda kararlıyız. Model seçimi, fotoğraf çekimi ve görsel kullanımı süreçlerinde katı kurallar ve denetim mekanizmalarına sahibiz” açıklamasında bulundu.