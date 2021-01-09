Moskova’da açılan bir dönerci Rusya’da tartışma yarattı.

Türk Rus’un aktardığı habere göre Moskova’da, “Stal’in Doner” adlı yeni bir fast food işletmesi açıldı.

Stalin dönemi ‘İçişleri Halk Komiserliği’ NKVD’nin üniformalarıyla servis yapılan işletmede menüde yer alan yemekler de Sovyet devlet adamlarının ismini taşıyor.

İşletmenin Sovyet dönemi nostaljisine ilgi duyan turistleri hedeflediği; bu nedenle metro Voykovskaya civarındaki dönercinin Latince harfleri kullandığı duyuruldu.

Rus Govoritmoskva haber portalının haberine göre Rusya Komünistleri Partisi Başkanı Maxim Suraikin, Stalin adının kullanılmasını, halk arasındaki popülaritesinin artmasına bağladı, kafenin Sovyet liderine saygılı davranması gerektiğini söyledi.

Sputnik’in haberine göre Facebook’ta Rus kullanıcılar Stalin’in adını taşıyan dönerciyi tartışıyor. Kullanıcıların bir kısmı dönercinin böyle bir pazarlama yöntemi kullanmasına tepkili. Pazarlama yöntemini olumlu bulanlar da var.

Facebook kullanıcılarından Olga Marşeva “Voykovskaya metrosu yakınlarında bir yerde. Serviste, (Sovyet Birliği’nin gizli polis teşkilatı) NKVD memurları, menüde ‘(SSCB İçişleri Halk Komiseri Lavrentiy) Berya’dan tkemali soslu’ döner (eti neden en iyisi sormayın). Tam bir cehennem çöpü” paylaşımında bulunmuş.

Rusya’dan yansıyan haberlere göre İnsan Hakları Konseyi’ne başkanlık eden Valery Fadeev ise Stalinist sembollerin bulunduğu bir yemek servisi satış noktasının açılmasını “kötü bir pazarlama hilesi” olarak nitelendirmiş.

DENETİM İÇİN KAPATILDI

Govoritmoskva haber portalı ise önceki gün işletmenin denetim için kapatıldığını, polislerin çalışanları sorguladığını duyurdu. Denetim sırasında ise personelin kıyafetlerini değiştirdiği belirtiliyor.