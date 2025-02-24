Muhafazakarlar zafer, sosyal demokratlar yenilgiyi ilan etti

Seçime katılım oranı yüzde 84 Almanya'da dünyapılan erken genel seçimi ilk sonuçlara göre muhafazakar Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) kazandı. Hiçbir parti parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığından ülkede yine koalisyon hükümeti kurulacak.

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise ilk kez ikinci sırada yer aldı. Sandık çıkış anketlerine göre partilerin aldıkları oy oranları şöyle: CDU/CSU - % 28,5, AfD - % 20,6, SPD - % 16,4, Yeşiller - % 11,9, Sol Parti - % 8,6, FDP - % 4,9, BSW - % 4.5. Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Bavyera eyaletindeki ortağı (CSU), böylece Almanya'da yaklaşık 4 sene sonra yeniden iktidara gelecek. Seçimlerde 59 milyon 200 bin seçmen oy kullandı. Seçime katılım oranı 1990'dan bu yana en yüksek orana ulaşarak yüzde 84 olarak gerçekleşti. AfD'nin ciddi oy oranlarına ulaşması, geleneksel merkez sağ ve merkez sol partilerin gerilemesi siyasi dengeleri alt üst ederken, sandıktan nasıl bir koalisyon çıkacağı noktasında belirsizlik sürüyor. Resmi sonuçların Pazartesi günü açıklanması ve CDU lideri Friedrich Merz'in Almanya'nın yeni başbakanı olması bekleniyor. Ancak Almanya'da koalisyon pazarlıkları çetin geçebilir. Merz'in lideri olduğu CDU ve ortağı CSU'nun, en azından bir başka partiyle, büyük olasılıkla da Başbakan Olaf Scholz'un lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon hükümeti kurması gerekecek.

“Afd için tarihi bir sonuç”

Merz, AfD ile bir koalisyon kurmayacağını açıklamış ancak aşırı sağcı parti ile yakınlaştığı şeklinde eleştirilere maruz kalmıştı. Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz, seçimin ardından ilk açıklamasında "Mutlak önceliğim Avrupa'yı güçlendirmek olacak. Böylece ABD'den bağımsızlığımızı elde edebiliriz" dedi. AfD ile bir koalisyonun söz konusu olmadığını yineleyen Friedrich Merz, "AfD seçmenleri bunu önceden biliyordu. Yine de bu partiye oy verdiler. Şimdi nasıl bir hükümet kurabileceğimizi görmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da seçim sonuçlarının SPD için çok acı olduğunu belirterek, "Bu seçimi kaybettik" dedi. SPD Genel Sekreteri Matthias Miersch de sonucun “SPD için tarihi bir yenilgi olduğunu" kabul etti. AfD’nin başbakan adayı olan Alice Weidel ise seçimlerde tarihin en güçlü sonucunu elde ettiklerini söyledi. 12 yıllık bir parti olduklarına dikkati çeken Weidel, "Bu yüzden bu bizim için büyük bir başarı. Bir halk partisi olarak geldik ve stratejik konumumuzu genişletmeye devam edeceği." diye konuştu. Alice Weidel ayrıca CDU/CSU'nun SPD ve Yeşiller ile dört yıl sürecek istikrarlı bir hükümet kuramayacağını savunarak, "Önümüzdeki birkaç yıl içinde CDU/CSU'yu geçeceğiz” dedi.