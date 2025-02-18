ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Musk’ın altın arayışı: Rezervleri denetleyecek

Musk’ın altın arayışı: Rezervleri denetleyecek

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, değerli metallerin depolandığı Fort Knox'ta altın rezervlerini denetleyebileceklerinin sinyalini verdi.

18 Şubat 2025 | 10:20
Son Güncellenme: 18 Şubat 2025 | 13:19
Musk’ın altın arayışı: Rezervleri denetleyecek

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fort Knox'ta altın arayışı." ifadelerini kullandı.

Utah Senatörü Mike Lee'nin Kentucky'de bulunan Fort Knox'a girişinin engellendiğine dair bir paylaşımını da alıntılayan Musk, "Fort Knox'tan altın çalınmadığını kim teyit ediyor? Belki vardır, belki de yoktur. O altın Amerikan halkına ait. Hala orada olup olmadığını bilmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Musk, bir başka paylaşımında ise "Fort Knox'un canlı video turunu yapmak harika olurdu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kentucky Senatörü Rand Paul, hafta sonu, Musk'a Fort Knox'taki altın rezervlerini inceleme çağrısında bulunmuştu.

ZİYARETÇİ GİRİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

ABD Hazine Bakanlığının internet sayfasında yer alan bilgilere göre, ziyaretçi girişine izin verilmeyen Fort Knox'ta değerli metal rezervleri depolanıyor.

ABD Hazinesi'nin depoladığı altının neredeyse yarısı Fort Knox'ta saklanırken, mevcut altın varlığının 147,3 milyon ons olduğu kaydediliyor. AA

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
GERİ
İLERİ
Halka arz geliriyle büyüme hızlanacak
17 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Dün temettü kararı duyuran 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem yasağı
Tüpraş'tan (TUPRS) temettü açıklaması var: Rakam...
Aksa Akrilik'ten (AKSA) temettü kararı
Yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 400
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Balsu Gıda halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı?
'Halka arz gelirinin yüzde 40'ı savunma sanayisine aktarılacak'
48 şirkette 2024 son çeyrek bilanço beklentileri
BIST 100'de en çok kazandıran 3 hisse... Altın, döviz, yatırım fonları ve haftanın 'en'leri
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
Halka arz için taslak izahname hazırlayan 113 şirket
2025’te halka arzlarda ‘seçicilik’ ön planda: Sırada kaç şirket var?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL