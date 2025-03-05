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Musk'ın ‘aşırı sağ’ tavırları pahalıya patladı: 100 milyar dolar kayıp

Dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk, ABD yönetiminde aktif rol aldığı, Avrupa siyasetine müdahil olduğu ve aşırı sağa açık destek verdiği son dönemde, ticari ilişkilerde yaşanan gerilimle şahsi servetinde yaklaşık 100 milyar dolar kayıp yaşadı.

05 Mart 2025 | 12:31
Musk'ın ‘aşırı sağ’ tavırları pahalıya patladı: 100 milyar dolar kayıp

Elon Musk, ABD'deki başkanlık yarışında Donald Trump'ı açık biçimde destekledi ve seçim kampanyasına 277 milyon dolar mali katkıda bulundu.

Seçimleri zaferle tamamlayan Trump da yeni kuracağı hükümette Musk'a yer verdi.

Trump, yeni yönetiminde federal bürokrasi ve israfı azaltmak yönünde politikalar benimseyeceğini açıkladı. Bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Bakanlığının (DOGE) başına milyarder Musk'ı getirdi.

Dünyanın en zengin insanı Musk'ın çalışmalarıyla ABD'deki federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilirken, kamu harcamalarında ciddi kesintilere başlandı. Ancak Musk'ın kamu kurumlarına ve çalışanlarına yönelik adım ve söylemleri bazı kesimlerce çok sert bulunuyor.

SERVETİ 400 MİLYAR DOLARI GEÇEN TARİHTEKİ İLK İSİM 

ABD'deki seçimlerin öncesinde serveti yaklaşık 260 milyar dolar olan Musk, Trump'ın seçilmesinin ardından daha da zenginleşti.

SpaceX, The Boring Company ve X platformu gibi çeşitli firmaların da sahibi olan Musk'ın servetindeki artışta özellikle Tesla'nın değer kazanması ve hisselerinin tüm zamanların en yüksek seviyelere çıkması etkili oldu.

Tesla, geçen yılın aralık ayı ortasında 1,4 trilyon doları bulan piyasa değeriyle küresel otomobil sektöründeki diğer tüm büyük şirketlerin toplam değerini yakaladı. Aralık ortasında Musk'ın toplam serveti 430 milyar doları aşmış ve serveti 400 milyar doları geçen ilk isim olarak tarihteki yerini almıştı.

AVRUPALILAR, MUSK'A TESLA ALMAYARAK TEPKİ GÖSTERDİ

Musk'ın ocak ayında Trump'ın göreve başlama töreninde yaptığı ve internette Nazi selamına benzetilen el hareketi gibi tartışmalara yol açan davranışlar sergilemesi rahatsızlığa neden oldu.

Avrupa'da aşırı sağcı partilere destek veren paylaşımlarıyla da tepki çeken Musk, çeşitli ülkelerin seçimlerine ve iç işlerine müdahale etmekle itham ediliyor. Musk'ın Almanya'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve İngiltere siyasetine karışması Avrupalıların milyarderle aralarına mesafe koymasına neden oldu.

Avrupalı siyasetçiler, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve uzmanlar, Musk'ın sosyal medyada aşırı sağı öven paylaşımlarına karşı AB'ye harekete geçme çağrısında bulundu.

Avrupa'da Musk'ın Trump'ın kabinesinde yer alması rahatsızlığa neden olurken, milyarder iş insanının kıtada aşırı sağ siyasete açık destek açıklamaları ile bu rahatsızlık somut karşıtlığa dönüşmeye başladı.

Avrupalılar, Musk'ın bölge siyasetine karışmasına iş insanının en ünlü markalarına tepki göstererek yanıt verdi.

Avrupa'da Tesla markalı otomobil satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

Satışlar, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika başta olmak üzere neredeyse bütün Avrupa ülkelerinde hızla geriledi.

Tesla satışları, benzer biçimde ABD ile ticaret savaşları yaşaması beklenen ve Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı Çin'de de yaklaşık yüzde 50 düştü.

SATIŞLARDAKİ DÜŞÜŞ HİSSELERE DE YANSIDI

Satışlardaki düşüş Tesla şirket hisselerine de yansıdı. Bununla birlikte ABD'nin her gün açıkladığı yeni tarifeler, küresel ticarete yönelik beklentileri de durumu daha da olumsuzlaştırdı.

ABD yönetiminin yeni tarifeleri, Musk'ın girişimlerini ve kişisel servetini önemli ölçüde etkileyebilecek zorluklar ortaya çıkardı.

Tesla'nın piyasa değeri geçen yıl aralık ortasında 1,4 trilyon dolarken, mart başında 840 milyar dolara kadar geriledi.

Musk'ın şahsi serveti de bu düşüşte nasibini aldı ve aralık ortasından bu yana 100 milyar dolar civarında kayıp yaşadı. Böylece, Musk aralık ortasından bu yana servetinin yaklaşık 4'te birini kaybetti. AA

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Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
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Arçelik, temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını açıkladı
Aygaz, temettü kararını duyurdu
Akbank'tan temettü kararı
ASELSAN'dan 54 milyon dolarlık sözleşme
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