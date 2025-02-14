ARA
DOLAR
35,96
0,21%
DOLAR
EURO
37,34
-0,13%
EURO
GRAM ALTIN
3309,36
0,40%
GRAM ALTIN
BIST 100
9842,15
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Musk’ın ‘Starbase’ şehri hayali: İlçe olması için oylama yapılacak

Musk’ın ‘Starbase’ şehri hayali: İlçe olması için oylama yapılacak

ABD’nin Teksas eyaletinde, milyarder iş insanı Elon Musk’ın SpaceX şirketinin bulunduğu bölgenin Starbase (Yıldız üssü) şehri olarak kabul edilmesi için bölge sakinleri oylama yapma kararı aldı.

14 Şubat 2025 | 10:16
Son Güncellenme: 14 Şubat 2025 | 10:35
Musk’ın ‘Starbase’ şehri hayali: İlçe olması için oylama yapılacak

70'ten fazla bölge sakini tarafından verilen öneri için söz konusu oylamanın 3 Mayıs’ta yapılacağı belirtildi.

Cameron County Yargıcı Eddie Trevino, The Associated Press’e (AP) bu konudaki talep dilekçesini incelediğini ve eyaletin kuruluş sürecinin ilerlemesi için istenilen gereklilikleri karşıladığını söyledi.

Trevino, "Seçim geçerse, burası 1995'ten bu yana Cameron County'deki en yeni kasaba olacak. Bu seçimin sonucunu dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oylamada, sadece ABD-Meksika sınırında bulunan Cameron County içindeki fırlatma alanının yakınında yaşayan ve sayıları 500'den az olan bölge sakinlerinin oy kullanabileceği kaydedildi.

Aralık ayında, 70'ten fazla bölge sakini, SpaceX'in bulunduğu Starbase alanını şehir olarak kabul edilmesi için oylama yapılmasını talep eden bir dilekçe imzalamıştı.

2014'te kurulan Musk’ın sahibi olduğu SpaceX fırlatma sahası için önerilen yeni şehir sınırları içindeki yaklaşık 250 arsadan sadece 10 tanesi şirkete ait değil.

Geçen yıl ilçe tarafından yayınlanan yerel bir çalışmaya göre, Starbase sahasında 3 bin 400'den fazla tam zamanlı SpaceX çalışanı ve müteahhidi çalışıyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3309,36 0,4%
  • ALTIN ONS 2861,07 0,16%
  • BIST 100 9842,15 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,807 0,181%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43132 0,05348%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,41 0,5499%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,9637 0,2095%
  • EURO/DOLAR 1,0379 -0,0924%
  • EURO/TURK LIRASI 37,3395 -0,1302%
  • STERLIN/DOLAR 1,24305 -0,06954%
Borsa Haberleri
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
GERİ
İLERİ
Ocak'ta yabancı yatırımcıların en çok alım-satım yaptığı 16 hisse
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
13 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Türk Traktör'den (TTRAK) temettü açıklaması var
Vitamin Gübre halka arza hazırlanıyor
Borsa İstanbul'dan 1 hissede yatırımcı bazında tedbir
Borsa İstanbul'da gong Kalyon PV için çaldı
New York borsası, enflasyon verilerinin ardından düşüşle açıldı
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (13 Şubat)
12 Şubat borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Enerya Enerji (ENERY) bedelsiz oranını revize etti
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı
Borsa İstanbul'da gong Enda için çaldı
Alman borsasında DAX 40 Endeksi, 43 günde 15 kez rekor kırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL