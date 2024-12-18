Musk seçimlere 277 milyon dolar harcadı, ne kadar kazandı?

Washington Post'un analizinde, Elon Musk'ın servetinin seçim gününden bu yana 170 milyar dolardan fazla arttığı öne sürülüyor. Teknoloji milyarderi, Donald Trump'la Cumhuriyetçi adayları toplam 277 milyon dolarla desteklediği bir yılı geride bıraktı.

Independent'da yer alan analize göre, bu artışın önemli bir kısmı, Tesla'nın yükselen hisse senedi fiyatlarından kaynaklanıyor. Musk'ın dünyadaki en değerli otomobil şirketi olan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın yüzde 12'sine sahip olduğu bildiriliyor ve şirketin hisseleri seçimden bu yana yaklaşık yüzde 70 yükseldi. Yatırım şirketi Deepwater Asset Management'ın yönetici ortağı Gene Munster, Musk'ın son hamleleri hakkında gazeteye konuşarak "Elon bir risk aldı, büyük bir iddiaya girdi ve haklı çıktı" dedi.

GEZEGENDEKİ EN ZENGİN KİŞİ

Musk, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre halihazırda yaklaşık 455 milyar dolarlık net servetle gezegendeki en zengin kişi. Geçen hafta Musk, tarihte serveti 400 milyar doları aşan ilk kişi olmuştu. Tesla'daki yükselişin yanı sıra Musk'ın servetinin artmasında havacılık ve uzay şirketi SpaceX de önemli bir itici güç. Şirketin, yatırımcıların 1,25 milyar dolara kadar çalışan hissesi, SpaceX'in de 500 milyon dolarlık adi hisse senedi satın alması için bir ihale teklifi planı düşünmesiyle firmanın değerinin 350 milyar dolara çıktığı bildirilmişti. Bu plan, roket firmasının değerini sadece bir yılda ikiye katlayarak şirketi dünyanın en değerli özel girişimi haline getirebilir.



GELECEK SEÇİMLERDE DE KİLİT İSİM OLACAK

Trump'ın hükümet dışı Kamu Verimliliği Bakanlığı (Musk'ın bitcoin'i DOGE'un adını taşıyor) girişiminde eş başkanlığını üstlenecek olan Musk, işletme sahibi, dünyanın en zengin insanı ve gelecek ABD başkanlık yönetiminde kilit bir isim olarak eşsiz bir konumda yer alacak.

SpaceX ve Tesla gibi şirketlerin, federal sözleşmeler, sübvansiyonlar ve düzenlemeler üzerinden hükümetle milyarlarca dolarlık bir çıkar ilişkisi bulunuyor. Bunlar Musk'ın yapay zeka ve sürücüsüz otomobiller gibi temel önceliklerini de etkileyebilir.

Musk'ın xAI adında bağımsız bir yapay zeka şirketi var ve Tesla araçlarında yapay zekayı yoğun bir şekilde kullanıyor. Trump'la işbirliğinin, Musk'ın temel hedeflerine etki etmeye başladığı görülüyor.