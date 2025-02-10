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Musk'tan TikTok'u satın alacağı iddialarına yanıt

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ülkede yasaklanacak olan Çin merkezli TikTok'u satın alma planı olmadığını belirtti.

10 Şubat 2025 | 08:54
Musk'tan TikTok'u satın alacağı iddialarına yanıt

TikTok'u satın almakla ilgilenmediğini ifade eden Musk, "TikTok için bir teklif sunmadım. Sahibi olsaydım yapacaklarıma ilişkin bir planım da yok" diye konuştu. Musk, TikTok'u kullanmadığını söyleyerek "Sanırım sahibi olsaydım algoritmanın ne kadar zararlı ya da faydalı olduğunu belirlerdim. Daha faydalı ve verimli olması için değiştirmenin yollarını arardım" dedi. 
TikTok, bir Amerikan firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, uygulama, aynı gün tekrar erişime açılmıştı. TikTok'un yanı sıra CapCut'ın da ülkede erişimine engel konulmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatı içeren kararnameyi imzalamıştı.

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