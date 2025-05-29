ARA
DOLAR
39,10
0,01%
DOLAR
EURO
44,55
0,93%
EURO
GRAM ALTIN
4169,50
0,86%
GRAM ALTIN
BIST 100
9181,15
0,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Musk, Trump'ın danışmanlığından ayrıldı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı danışmanlık görevinden ayrıldığını açıkladı.

29 Mayıs 2025 | 10:00
Musk, Trump'ın danışmanlığından ayrıldı

Musk, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Özel hükümet görevlisi olarak planlanan görev sürem sona ererken Başkan Donald Trump'a israfı azaltma fırsatı sunduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Musk, görev süresi boyunca başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı'na (DOGE) ilişkin ise "DOGE misyonu zamanla daha da güçlenecek ve hükümet genelinde bir yaşam biçimine dönüşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'dan bir yetkili de Anadolu Ajansı'na Musk'ın görevinden ayrıldığını doğruladı.

Musk'ın görevinden ayrılışı Başkan Trump'ın imzasını taşıyan ve büyük harcama artışlarını öngören bütçe ve vergi indirimi yasası konusunda yaşanan fikir ayrılığının ardından geldi.

CBS'ye verdiği bir röportajda Musk konuya ilişkin, "Açık konuşmak gerekirse, bütçe açığını azaltmak yerine artıran bu devasa harcama yasasını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı. Bu yasa, DOGE ekibinin yaptığı çalışmaların altını oyuyor." ifadelerini kullanmıştı.

MUSK, TRUMP'IN İKİNCİ DÖNEMİNDE GÖREV ALDI

Musk, Trump'ın göreve başladığı ilk gün, israfı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan DOGE'nin başına atanmıştı.

Göreve geldiği günden bu yana Musk ve ekibinin hazırladığı tasarruf tedbirleri kapsamında federal hükümette binlerce kişi işten çıkarılırken, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) gibi kurumların sağladığı yardımlar da büyük oranda düşürülmüştü.

Öte yandan, Trump yönetiminde aktif rol alan ve siyasi eylemleri nedeniyle eleştirilerin odağı haline gelen Musk'ın sahibi olduğu Tesla protesto ve boykotlara maruz kalmıştı.

Tesla'nın net karı ayrıca, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 71 düşüş kaydetmişti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4169,5 0,86%
  • ALTIN ONS 3316,73 0,85%
  • BIST 100 9181,15 0,04%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,244 -0,408%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38117 -0,18176%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,81 -1,104%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,1004 0,0075%
  • EURO/DOLAR 1,1359 0,5818%
  • EURO/TURK LIRASI 44,5504 0,9273%
  • STERLIN/DOLAR 1,34938 0,15067%
Borsa Haberleri
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Şişecam (SISE) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak? (2025)
3 şirketten daha yatırımcısına temettü haberi geldi
Dün SPK'ya bedelsiz başvurusu yapan 2 şirket
KARDEMİR 11 milyon euroluk satış anlaşmasını duyurdu
28 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'da gong DevSecOps Days etkinliği için çaldı
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
New York borsası yükselişle kapandı
Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 3 şirket
Dün 4 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Dev bedelsiz kararını KAP'a bildirdi: Yüzde 299900
Astor Enerji temettü teklifini duyurdu
27 Mayıs borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL