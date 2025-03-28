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Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

28 Mart 2025 | 12:09
Myanmar'da 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine göre başkent Nepido'nun kuzeyindeki Sagaing'in yaklaşık 16 kilometre kuzeybatısında art arda 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi. Depremler yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldi.

Myanmar Now sitesinin haberine göre deprem, ülkenin ikinci en büyük şehri Mandalay'ın yanı sıra civardaki Kyaukse, Pyin Oo Lwin ve Shwebo bölgelerinde de hissedildi.

Görgü tanıkları, Sagaing'de bir köprünün yıkıldığı bilgisini paylaşarak, Nepido'daki birçok tapınak ve evin hasar gördüğünü belirtti.

Mandalay'da da birkaç tarihi yapının yıkıldığını kaydeden görgü tanıkları, enkaz altında kalanların olabileceğini söyledi.

Yerel medyada ülkenin askeri yönetimine ilişkin internet sayfalarına erişilemediği bildirildi.

Depremin meydana geldiği bölge, ordu ve çeşitli grupların çatışmalarına sahne oluyor.

DEPREM TAYLAND'DA DA ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Öte yandan, yerel saatle 13.30 sularında meydana gelen sarsıntı Bangkok'taki yüksek binalarda güçlü şekilde hissedilirken, çok sayıda bina tahliye edildi.

Başkentte 17 milyondan fazla kişinin yaşadığı metropol bölgesinde alarm sistemleri devreye girdi, vatandaşlar apartman ve otellerden merdivenlerle tahliye edilerek sokaklara çıktı.

Bangkok polisi, inşaat halindeki yüksek bir binanın depremde çöktüğünü bildirirken yerel medyada, söz konusu yapının içinde 43 kişinin mahsur kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Myanmar'ı vuran depremin ardından, Tayland Başbakanı Paetongtarn Şinavatra acil durum toplantısı düzenledi. AA

 

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Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
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Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
İngiliz Barclays Türkiye'de aracı kurum kuruyor
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