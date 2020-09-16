New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 artışla 28.078,47 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,34 yükselişle 3.412,87 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,33 kazançla 11.227,66 puandan işlem görmeye başladı.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın 27 Ağustos’ta Jackson Hole toplantılarında açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrası gerçekleştirilen ilk Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararların yatırımcıların odağında bulunduğunu bildirdi.

Fed’in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğine işaret eden analistler, FOMC’nin karar metninde değişecek ifadelerin ve sözle yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, 3 Kasım’da gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleri öncesi Fed’in son toplantısını gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, yeni bir politika eyleminin olası görünmediğini, bankanın “güvercin” duruşunu sürdürmesinin beklendiğini aktardı.

Öte yandan, ABD’de bugün açıklanan verilere göre, perakende satışlar, ağustosta aylık yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla mayıstan itibaren yakaladığı yükseliş eğilimini koruyan ancak artış hızında yavaşlama görülen veriye ilişkin piyasa beklentisi, perakende satışların yüzde 1 artması yönündeydi.