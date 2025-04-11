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New York'ta helikopter düştü: Teknoloji devinin yöneticisi ve ailesi hayatını kaybetti

New York'ta bir tur helikopterinin Hudson Nehrine düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. ABD basınına göre kazada 3'ü yetişkin 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti. Kaza kurbanları arasında İspanya'dan gelen Siemens yöneticisi Agustín Escobar ve ailesi de vardı.

11 Nisan 2025 | 09:32
New York'ta helikopter düştü: Teknoloji devinin yöneticisi ve ailesi hayatını kaybetti

New York'ta bir turistik helikopterin Hudson Nehri'ne düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Bell 206 modelindeki helikopter, Manhattan'ın güneyinden kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düştü. Kazada hayatını kaybedenler arasında, İspanya'dan New York'u ziyarete gelen üçü çocuk beş kişilik bir aile ve helikopterin pilotu bulunuyordu. ABD basınına göre kaza kurbanları Siemens İspanya yöneticisi Agustín Escobar ve ailesi de vardı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kazanın nedenini tespit etmek için soruşturma başlatıldığını duyurdu. New York Polis Departmanı Komiseri Jessica Tisch ise 4 kişinin kaza mahallinde, 2 kişinin ise hastanede hayatını kaybettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Görgü tanıkları, helikopterin havada kontrolünü kaybedip dönerken kuyruk ve bazı parçalarının koparak suya düştüğünü söylüyor.

Helikopterin, New York Helicopter Tours adlı şirket tarafından işletildiği ve turistik amaçla kullanıldığı bildirildi. Şirketin CEO'su Michael Roth, olayın ardından yaptığı açıklamada, helikopterin ana rotor kanatlarının eksik olduğunu gösteren videoları gördüğünü ve 30 yıllık kariyerinde böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.

SON YILLARDAKİ 5. KAZA

Kaza, son yıllarda New York'ta meydana gelen beşinci helikopter kazası olarak kayıtlara geçti ve şehirdeki helikopter operasyonlarının güvenliği konusunda tartışmaları gündeme taşıdı.
   
 

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SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
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