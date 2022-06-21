Rusya’da yayımlanan Novaya Gazeta’nın genel yayın yönetmeni Dmitry Muratov, Nobel Barış Ödülü madalyasını 103,5 milyon dolara açık artırmayla sattı. Satıştan kazanılan para Ukraynalı mültecilere gidecek.

Muratov, satıştan elde edilen tüm paranın Ukrayna’daki savaştan kaçan mültecilere yardım etmeye gideceğini söyledi.

NTV’de yer alan habere göre açık artırma Dünya Mülteci Günü’nde yapıldı. Rusya’nın başlattığı saldırılar nedeniyle 6 milyondan fazla Ukraynalı kadın ve çocuk mülteci oldu.

Muratov, ifade özgürlüğünü savunduğu için 2021’de barış ödülüne Filipinli gazeteci Maria Ressa’yla birlikte layık görülmüştü.

Novaya Gazeta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kısa bir süre sonra Mart ayında faaliyetlerini askıya almıştı.

Bu, Moskova’nın Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerini “savaş” olarak nitelendiren herkesin ağır para cezaları veya kapatmalarla karşı karşıya kalacağını söylemesinin ardından geldi.

Kremlin, çatışmayı “özel askeri operasyon” olarak nitelendiriyor.

Satışı gerçekleştiren Heritage Auctions, kazanan teklif sahibinin kim olduğunu açıklamadı.

Heritage Auctions yaptığı açıklamada, New York’ta altın madalyanın satışının Unicef’in Ukrayna’nın yerinden edilmiş çocuklarına insani müdahalesine fayda sağlayacağını söyledi.

REKOR KIRDI

Nobel Barış Ödülü 175 gram ağırlığında 23 ayar altından yapılıyor. Bugüne kadar bir açık artırmada Nobel Ödülü’ne ödenen en yüksek meblağ 4.76 milyon dolar olmuştu.

James Watson, 1962 yılında kazandığı Nobel ödülünü 2014 yılında 4.76 milyon dolara satmıştı.