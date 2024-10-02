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Ölüm tarihini tahmin edebilen epigenetik saat geliştirildi

Bilim insanların geliştirdiği bir yanak sürüntü testi yaşlanma ve ölüm riskini tahmin ediyor.

02 Ekim 2024 | 09:30
Son Güncellenme: 02 Ekim 2024 | 09:31
Ölüm tarihini tahmin edebilen epigenetik saat geliştirildi

New York merkezli biyoteknoloji şirketi Tally Health bünyesindeki bilim insanları yanak hücresi örnekleri kullanarak ölüm riskini tahmin eden 'CheekAge' adlı ikinci nesil bir epigenetik saat geliştirdiler.

Neuroscience News'in haberine göre son 10 yılda bilim insanları, çok sayıda insanda kronolojik yaş ve çeşitli yaşam tarzı faktörlerine göre kalibre edilmiş farklı 'epigenetik saat'ler geliştirdi. Bunların çoğu, kan hücrelerindeki DNA metilasyonuna odaklanmıştı. Ancak bu yılın başlarında, ABD'li bilim insanları, yanakların içinden kolayca toplanabilen hücrelerdeki metilasyon verilerine dayanan CheekAge adlı ikinci nesil bir saat geliştirdiler. Araştırmalar, DNA'daki epigenetik değişimlerin ölüm oranıyla güçlü bir bağlantısı olduğunu ortaya koydu.

Bu saat, 1 yıl içinde ölüm riskini öngörmek amacıyla tasarlanmış ve ölen bin 513 kişinin verileri üzerinde yapılan analizlerle geliştirilmiş.

Tally Health şirketinde Hesaplamalı Biyoloji ve Veri Bilimi Başkanı Dr. Maxim Shokhirev'e göre CheekAge, yaklaşık 200.000 noktadaki metilasyon oranının, fizyolojik yaşlanmadaki varsayılan farklılıkları yansıtan sağlık ve yaşam tarzına ilişkin genel bir puanla ilişkilendirilmesi yoluyla geliştirilmiş. Shokhirev, "Yanak hücreleri üzerinde eğitilen epigenetik saatimizin, kan hücrelerindeki metilomu ölçerken ölüm oranını öngörmesi, dokular arasında ortak ölüm sinyalleri olduğunu gösteriyor" dedi.

Epigenetik saat, bireyin biyolojik yaşını genetik, stres, uyku düzeni, beslenme alışkanlıkları ve sigara kullanımı gibi faktörlere dayanarak değerlendiriyor.

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