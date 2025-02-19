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Otomobil, ilaç, çip… Trump’tan yüzde 25 tarife sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, otomobil, ilaç ve çiplere yönelik uygulanacak tarife oranının yüzde 25 civarında olabileceğini belirtti.

19 Şubat 2025 | 09:37
Otomobil, ilaç, çip… Trump’tan yüzde 25 tarife sinyali

Trump, Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da başkanlık kararnameleri imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Birçok şirketin kendisiyle iletişime geçtiğini ve tarife, vergi ve teşvik politikaları dolayısıyla ABD'ye geri dönmek istediğini aktaran Trump, ülkeye dönecek çip ve otomobil şirketlerini gelecek birkaç hafta içinde duyuracaklarını söyledi.

Trump, otomobillere yönelik tarife oranının ne olacağına yönelik soru üzerine, muhtemelen bunu 2 Nisan'da söyleyeceğini ancak yüzde 25 civarında olacağını kaydetti.

Yarı iletkenler ve ilaçlara yönelik tarifelerin de yüzde 25 veya daha yüksek olacağını anlatan Trump, bunların yıl boyunca önemli ölçüde artacağını dile getirdi.

‘ONLARA ŞANS VERMEK İSTİYORUZ’

Trump, ancak bu şirketlere ülkeye dönmeleri için zaman vermek istediklerini ifade ederek, "Çünkü ABD'ye geldiklerinde ve burada tesisleri veya fabrikaları olduğunda, tarife yok. Bu yüzden onlara biraz şans vermek istiyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliğinin otomobil tarifelerini ABD'nin uyguladığı seviyeye kadar düşürdüğünü söyleyen Trump, önemli miktarda tasarruf ettiklerini belirtti.

Trump, Venezuela'nın Chevron ve diğer enerji şirketleri aracılığıyla petrol ürünlerini ihraç etmesine izin vermeye devam etmeyi düşünüp düşünmediğine yönelik soruya, "Belki de hayır, buna bakıyoruz." yanıtını verdi.

‘MUSK BİR VATANSEVER’

Beyaz Saray'ın "ABD'li milyarder Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) çalışanı olmadığı ve hükümet kararlarında yetkisi bulunmadığına" yönelik açıklamasına dair soru üzerine de Trump, "Ona bir çalışan diyebilirsiniz, danışman diyebilirsiniz, ne derseniz deyin ama o bir vatansever." dedi.

Trump, Musk'ın ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği tabloya işaret ederek, buna göre yaşı 90 ila 99 aralığında 6 milyon 54 bin kişinin sosyal güvenlik yardımı almasının belki mümkün olabileceğini söyledi. 

Ancak bu verilere göre, "sosyal güvenlik yardımı alan yaşı 100'den fazla milyonlarca kişi bulunduğuna ve bir kişinin de '360 yaşında' olduğuna" değinen Trump, "Acaba insanlar tüm bunlarla para mı alıyorlar diye merak ediyorum. Şu anda kontrol ettiğimiz şey bu." ifadelerini kullandı.

Trump, herkesin 100 yaşın üzerinde milyonlarca insanın olmadığını bildiğini belirterek, "Çok yozlaşmış bir ülkemiz var, bunu söylemek üzücü ama şimdi bunu çözüyoruz. Eğer bu hileli milyonlarca insanı sosyal güvenlikten çıkarırsanız, 70, 80 ve 90 yaşında olan ve 200 yaşında olmayan insanlardan oluşan çok güçlü bir sosyal güvenliğe sahip oluruz, bu da çok olumlu bir şey." şeklinde konuştu. AA

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