Oval Ofis'te diplomasi tarihine geçecek tartışma: Neler yaşandı?

Oval Ofis'te dünya gündemine oturan tartışma... Oval Ofis'teki görüşmede ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı JD Vance ABD desteğinin niteliği ve Zelenskiy'nin yeterli minnettarlığı gösterip göstermediği konusunda Ukrayna lideriyle gergin bir tartışmaya girdiler. Trump, sesini yükselterek Zelenskiy'e "Şu anda pek iyi bir konumda değilsin" diye çıkıştı. ABD Başkanı, "Üçüncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsunuz" diye devam etti. Vance, Zelenskiy'nin ihtilafı kamuoyunda tartışmaya çalışmasını "saygısız" olarak nitelendirdi. Trump, konuşmanın bir yerinde Zelenskiy'i işaret ederek, "Putin'e olan nefretini görüyorsunuz. Bu tür bir nefretle anlaşma yapmak benim için çok zor" diye konuştu. İşte Oval Ofis'te yaşananlar:

NELER YAŞANDI?

ABD Başkanı Trump, göreve geldikten sonra ilk kez Zelenskiy ile Beyaz Saray’da bir araya gelirken görüşmeye, ikili arasındaki tartışma damga vurdu. Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diye tepki gösterdi.

Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söylerken Zelenskiy, her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta bulunan ABD'nin bunu hissetmediğini söyledi.

YA İMZALARSINIZ YA BİZ YOKUZ

Bunun üzerine Trump, Zelenskiy’ye "Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz." şeklinde karşılık verdi.

"Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum" diyen Trump, Zelenskiy'ye, elinde oynayacak hiçbir kartı olmadığını belirtti.

Donald Trump, ABD’nin "aptal" bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenskiy’nin kendileriyle çalışması durumunda kazanabileceğini savundu.

Trump, "Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak." dedi. Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki bir barış anlaşmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek "Önce anlaşmayı müzakere etmek zorundayız, şimdi anlaşmanın sınırlarını çizmeye başladık." diye konuştu.

TAVİZ VERMEK ZORUNDASINIZ

Zelenski ile önce anlaşmaya varmaları gerektiğini, şu anda güvenlik garantileri konusunda endişelenmediğini belirten Trump, "Her zaman taviz vermek zorundasınız ve onun da (Zelenskiy) kesinlikle taviz vermesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

Trump, savaş süresince yaptıkları için Zelenskiy ve askerlerine teşekkür ederek çok zorlu bir mücadele verdiklerini ancak artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledi.

SADECE ATEŞKESİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adı olmasını umduğunu belirtti. "Bugün Başkan Trump ile ABD'nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum." diyen Zelenskiy, nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin "yeterli" olmadığını kaydetti.

Savaşı Putin'in başlattığını belirten Zelenskiy, Ukrayna’nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini dile getirdi. Zelenskiy, "Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

ORTAK BASIN TOPLANTISI İPTAL EDİLDİ

Beyaz Saray yetkilisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü ortak basın toplantısı düzenlemeyeceğini doğruladı.

ANLAŞMA İMZALANMADI

CNN'e konuşan bir kaynak ABD ile Ukrayna arasında nadir toprak mineralleri anlaşmasının, Başkan Donald Trump ile Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenski arasında yaşanan gerginliğin ardından Cuma günü imzalanmadığını söyledi.

TRUMP: SAYGISIZLIK ETTİ, BARIŞA HAZIR OLUNCA DÖNEBİLİR

Trump, Cuma günü Oval Ofis'te yaşanan tartışmanın ardından sosyal medyadan açıklama yaptı. Trump, bugün Beyaz Saray'da çok anlamlı bir görüşme yaptıklarını,böyle bir baskı altında konuşulmadan asla anlaşılmayacak çok şey öğrenildiğini savundu. Trump, "Duygularla ortaya çıkan şeyler şaşırtıcı ve Başkan Zelenskiy'nin Amerika'nın dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim, çünkü bizim dahil olmamızın müzakerelerde kendisine büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyor" dedi. Trump, “Amerika Birleşik Devletleri'ne aziz Oval Ofisinde saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir” dedi.

'ZORBACA TAKTİK'

ABD'li CNN'in haberine göre İngiliz düşünce kuruluşu Chatham House'a bağlı Ukrayna Forumu'nda akademisyen olarak görev yapan Olga Tokariuk, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis'te yaptığı gergin görüşmenin ardından "saldırgandan yana tavır aldığını" söyledi. Tokariuk, X'te yaptığı bir paylaşımda, "ABD başkanı ve başkan yardımcısının tamamen zorba taktikleri. Bu diplomasi değil. Bu tarafsızlık değil. Bu saldırganın yanında yer almak ve kurbanı bitirmeye çalışmaktır" dedi.