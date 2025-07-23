Ozzy Osbourne, müzik kariyeri boyunca solo ve grup çalışmalarıyla büyük ticari başarı elde etti. Sanatçının ölüm anındaki net servetinin, eşi Sharon Osbourne ile birlikte yaklaşık 220 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu servetin büyük bölümünü albüm satışları, konser gelirleri ve televizyon projelerinden elde ettiği belirtildi. Osbourne ailesinin toplam servetinin yaklaşık 251 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Ailenin diğer üyeleri Jack ve Kelly Osbourne’un ise sırasıyla 15 milyon ve 16 milyon dolarlık bireysel servete sahip olduğu tahmin ediliyor.

Ozzy Osbourne ayrıca, Ozzfest turnesinin başlangıcından bu yana 100 milyon dolardan fazla gelir sağladığı ve 5 milyondan fazla bilet satıldığı bildirildi.