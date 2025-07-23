Yapılan açıklamada, “Sevgili Ozzy Osbourne’un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük bir üzüntüyle bildiriyoruz. Ailesiyle birlikteydi ve sevgiyle çevriliydi. Bu süreçte aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz” denildi.
1 OZZY OSBOURNE KİMDİR?
1948 yılında İngiltere'nin Birmingham kentinde doğan John Michael Osbourne, müzik kariyerine 1960'ların sonunda başladı. 1969 yılında Black Sabbath grubunun kurucu üyelerinden biri olan Osbourne, grubun ilk albümünün başarısıyla birlikte heavy metal müziğin öncülerinden biri haline geldi. 1979 yılında gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam etti.
2 SERVETİ NE KADAR?
Ozzy Osbourne, müzik kariyeri boyunca solo ve grup çalışmalarıyla büyük ticari başarı elde etti. Sanatçının ölüm anındaki net servetinin, eşi Sharon Osbourne ile birlikte yaklaşık 220 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu servetin büyük bölümünü albüm satışları, konser gelirleri ve televizyon projelerinden elde ettiği belirtildi. Osbourne ailesinin toplam servetinin yaklaşık 251 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Ailenin diğer üyeleri Jack ve Kelly Osbourne’un ise sırasıyla 15 milyon ve 16 milyon dolarlık bireysel servete sahip olduğu tahmin ediliyor.
Ozzy Osbourne ayrıca, Ozzfest turnesinin başlangıcından bu yana 100 milyon dolardan fazla gelir sağladığı ve 5 milyondan fazla bilet satıldığı bildirildi.
3 MİRAS: KİM NEYİ ALACAK?
Ozzy'nin eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğu hayatta. Aimee, Kelly ve Jack, Ozzy ile Sharon'un çocukları. Aynı zamanda Ozyy'nin ilk evliliğinden de Jessica, Louis ve Elliot isimli üç çocuğu var. Yasal başvurular ve aile beyanları, Sharon ve çocuklarının, Ozzy'nin mülkleri, yayın hakları, telif hakları ve hatıra eşyaları da dahil olmak üzere büyük bir kısmını alacağını gösteriyor.
Ozzy ve Sharon'ın Los Angeles Sierra Towers'ta toplam değeri 6,3 milyon dolar olan iki dairesi olduğu da biliniyor.