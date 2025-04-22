Papa'nın vasiyeti: 1 asır sonra bir ilk olacak

CNN'in haberine göre Papa Franciscus, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda "basit" bir mezara gömülmeyi vasiyet etmiş. Mezarı, sadece "Franciscus" (Latince adı) yazan tek bir sözcükle işaretlenecek ve herhangi bir süsleme olmayacak. Bu istek, Vatikan tarafından yayımlanan vasiyetinde yer aldı. Papa Franciscus, 100 yıldan uzun bir süre sonra Vatikan dışında gömülen ilk papa olacak. Ayrıca vasiyetinde mezar masraflarını karşılamak için isimsiz bir hayırseverin ödeme yapacağını bildirdi.

Papa Franciscus, Latin Amerika'dan seçilen ilk Papa olmasının yanı sıra, Cizvit tarikatından gelen ve tarihte "Franciscus" adını da alan ilk Papa olmuştu.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Vatikan, Papa Francis'in felç ve kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Vatikan'ın basın ofisi pazartesi akşamı yayınladığı açıklamada, Papa Francis'in pazartesi sabahı geçirdiği felç ve ardından gelen kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Açıklamada, Papa'nın "daha önce akut solunum yetmezliği geçirmesi", arteriyel hipertansiyon ve tip II diyabet gibi diğer rahatsızlıklardan da etkilendiği belirtildi.

